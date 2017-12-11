Devlet yurdunda etüt salonu kaldırıldı, yerine 'dini sohbet' odası yapıldı

Adana Sümer Erkek Öğrenci Yurdu’nda ders çalışmak için kullanılan etüt salon kaldırılarak yerine 'dini sohbet' odası yapıldı. Psikolojik danışman yerine ‘manevi rehber’ getirildi. Yurdun öğrencilerinden ismini vermek istemeyn biri çalışma salonlarının yetersiz olduğunu belirterek, “Yetersizliğe rağmen, var olan çalışma salonunu odalara ayırdılar. Bir kısmını sohbet odası yaptılar, diğer kısmını da devlet tarafından atanan Diyanet Personeline verdiler” dedi.

Sohbetin duyurusu için öğrenci yurdunda afişlerin yer aldığı aktarılırken afişlerde, “Aklınıza gelen tüm imani meselelerin cevabını merak edenler var mı? Dünyaya niçin geldik? İnsan olarak vazifemiz nedir? Namaz niçin vardır? Günahlar insan fıtratını nasıl bozar?” benzeri bir çok sorunun altında “Ve devamını merak edenler için kaçınılmaz fırsat!” sloganıyla sohbetlere çağrı yapıldığı belirtildi.

Evrensel'den Mesut Baylav'ın haberi aynen şöyle:

Bu yıl eğitim döneminin başlamasıyla birlikte yurtlardaki dini içerikli etkinliklerin sayısı da bir hayli arttı. Fevzi Çakmak Erkek Öğrenci Yurdu’nda geçtiğimiz senelerde açılan saz kursu, İngilizce kursu benzeri etkinlikler artık yok. Bu kursların yerini Kur-an, Arapça, Osmanlıca, Siyer-i Nebi gibi kurslar aldı.

Öğrenciler yurtta, her hafta yurt yönetiminin izniyle sohbetler düzenlendiğini söylüyorlar. Sohbetler, “Rabbinden Sana Davet var!”, “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz”, “Haydi Üniversiteli Gençler Umreye” ve benzeri başlıklar altında gerçekleştiriliyor.

Yurttan atılma çekincesiyle isimlerini veremeyen öğrenciler, yurtta gerçekleştirilen cemaat ve tarikat etkinliklerinin neredeyse tamamının İslamiyet, Osmanlıcılık üzerine yapıldığını vurguluyorlar.

“Devlet yurtlarının cemaat yurdundan farkı ne?” diye soran öğrenciler, yurtlarda iktidarın projelerinin kıskacına alınmaktan yakınıyorlar.

"Avukat dediler, 'vaaz' çıktı"

Öğrencilerden biri başından geçen bir sohbet anısını şöyle aktardı:

“Yurda bir avukatın geleceğini ve öğrencilere mesleki alanıyla ilgili tecrübelerini aktaracağı söylediler. Bunun üzerine etkinliğe gittim. Bir baktım avukat, Hz. Adem’den başlayıp İslam hukukunu anlatmaya başladı. Anladım ki, bizleri böyle etkinliklerle dini sohbetlere çağırıyorlar ve propaganda yapıyorlar.”

Geçmişte cemaat yurdunda kaldığı bilgisini veren öğrenci sözlerini şu tespitle tamamlıyor: “Orada da aynı etkinlikler vardı. Devlet, kendi yurdunu cemaatlerin tarikatların kucağına bırakıyor." Yurt yönetiminin İngilizce kursunu “öğretmen bulunamadığı” gerekçesiyle iptal ettiğini vurgulayan Fevzi Çakmak Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikler yapılmasını istediklerini söylüyorlar.

"Nur Cemaatinden geliyorlar"

Adana’da bir başka devlet yurdu olan Sümer Erkek Öğrenci Yurdu’nda geçen yıllarda öğrencilerin ders çalışma salonu olarak kullandıkları bölüm “sohbet odasına” çevrildi. Konuya dair görüştüğümüz öğrencilerden biri, çalışma salonlarının yetersiz olduğunu belirterek şu bilgiyi verdi:

“Yetersizliğe rağmen, var olan çalışma salonunu odalara ayırdılar. Bir kısmını sohbet odası yaptılar, diğer kısmını da devlet tarafından atanan Diyanet Personeline verdiler.”

Sohbet odasında her hafta Cuma günleri dışarıdan birilerinin gelip sohbeti gerçekleştirdiğini söylüyor şunları aktardı: “Önceden Nur cemaatinden 25-30 yaşlarında iki kişi geliyordu. Bunların ev sohbetine gidiyorduk. Said Nursi’nin kitapları okunuyordu. Sohbetlerin sonunda çeşitli ikramlar yapılıyordu.”

Kredi yurtlar kurumu onayladı

Sohbetin duyurusu için öğrenci yurdunda yer alan afişlerde, “Aklınıza gelen tüm imani meselelerin cevabını merak edenler var mı? Dünyaya niçin geldik? İnsan olarak vazifemiz nedir? Namaz niçin vardır? Günahlar insan fıtratını nasıl bozar?” ve benzeri bir çok sorunun altında “Ve devamını merak edenler için kaçınılmaz fırsat!” sloganıyla sohbetlere çağrı yapılıyor. Afişin altında Akdeniz Kültür ve Eğitim Vakfı ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu’nun imzası bulunuyor.

Müdür Yardımcısı: Talimatla yapıyoruz

İddialar üzerine aradığımız Fevzi Çakmak Erkek Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı Mevlüt Altınsever, yurtta kendi düzenledikleri etkinliklerle ilgili bilgi verme yetkilerinin olmadığını söyledi. Kendilerine, Spor Genel Müdürlüğünden gelen talimatları uyguladıklarını iddia etti.

Psikolog yerine diyanet görevlisi

Yurda diyanet tarafından atanmış, “Manevi Destek Uzmanı” adı altında gelen görevlinin her hafta sohbetler düzenlediğini dile getiren bir yurt öğrencisi, “Biz üniversiteye bilimsel, demokratik eğitim almak için geldik fakat yurtlardaki durum bunun tam tersi” şeklinde konuştu. Gerçekleştirilen sohbetlerde, Suriye’deki gelişmelere dair de konuşulduğunu söyleyen bir başka öğrenci, “Halep’te, İdlib’te kardeşlerimiz zor durumda. İslamiyeti götürmemiz gerekiyor” çağrısı yapıldığını belirtiyor.