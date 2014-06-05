'Devlet yol kesen PKK'yı görmüyor, bizi burada coplatıyor'

Rize'nin İkizdere ilçesinde hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki için oturma eylemi yaparken darp edilen Şimşirli köyü sakinlerinden Nermin Bir, “Komutan bize hücum edilmesini istedi. Oğlum, 70 yaşındaki bir bayanı asker coplarken askerin copunu tutmaya çalıştı. O asker oğluma ana avrat küfretti. Bizi copladılar. Olayda kadınlar bayıldı. Bu devlet neden Doğu’yu görmüyor? Orada PKK yol kesiyor, barikat kuruyor, haraç kesiyor. Neden bu hükümet onu görmüyor. Buna oy verenleri Allah’a havale ediyorum. Kendisini de.” dedi.

CHP’nin kadın vekilleri Melda Onur ve Candan Yüceer ile MHP Rize Teşkilatı üyeleri, İkizdere ilçesinde hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki için oturma eylemi yaparken jandarmanın sert müdahalesi sonucu yaralanan köylü kadınları ziyaret etti.

Nermin Bir’in eşi Cavit Bir de, jandarmaya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını belirtti. Zaman'dan Hızır İlyas Yıldırım'ın haberine göre Bir, yaşananları şöyle anlattı: “Jandarma, köy muhtarımıza gelerek kadınları HES’in yapıldığı alandan uzaklaştırmasını söyledi. Muhtarımız da ‘Benim sözüm geçmiyor onlara.’ dedi. Bir anda herkese hücum ettiler. Kadınların üzerine saldırdılar. 70-80 yaşındaki bir kadının yerde coplanmasına kayıtsız kalamazdım. Jandarmaya onlara vurmaması için müdahalede bulunmaya çalıştım. En az 30 jandarma üzerimde tepindi. Bunun tek suçlusu kaymakamdır, validir en başta da Başbakan’dır. Bize burada söz verdi. 10 megavatın altında santral yapılmayacağını söyledi. Ama sözü 30 Mart’a kadarmış. Başbakan 30 Mart’tan sonra 180 derece döndü.”

Köylüleri dinleyen vekillerden Melda Onur, çevrede su kalmadığını, artık musluktaki suya da göz dikildiğini söyledi. Onur, “Burada şiddet gören köylülerin eylem yapması bir haktır. Burada akan su köylülerin, vatandaşlarındır.” diye konuştu.

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de duydukları karşısında kanının donduğunu belirtti. Yüceer, şunları kaydetti: “Burada masumane bir protesto olmuştur. Köylü köyüne, toprağına, havasına, maden suyuna sahip çıktı. Hukuk çerçevesinde doğal olarak da protesto hakkını kullanmıştır. Bunu savunmak maalesef benim ülkemde suç oldu. Yağmalamak suç değil, bu alanı ranta çevirmek suç değil, bu alandan maddi kazanç elde etmek suç değil, ormanları peşkeş çekmek suç değil, hukuksuzluk suç değil ama derelere sahip çıkmak, bunu ifade etmek suç oldu. Buradakiler anarşist ya da terörist değil. 130 jandarmayı 20 kadının üzerine salıyorsunuz. Onları acımasızca darp ettiriyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Öyle ‘analar ağlamasın’, ‘bacılarımıza ne yaptınız’ diyerek olmuyor. Burada darp edilen bacılarınız kendi bacılarınız. Buradakiler kendi analarınız.”

MHP Rize İl Başkanı Cem Kazmaz da “Güneydoğu’da PKK’lılar yolları keserken, insanlara kimlik kontrolü yaparken kuzu kuzu kışlalarında oturan güvenlik güçleri Rize’de kendi havasını, suyunu, toprağını koruyan annelerimizi dövmekte bir beis görmemiştir.” ifadelerini kullandı.