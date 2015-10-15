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'Devlet yapmadı' diyen ASO Başkanı'na tepki: Bunu nası dersiniz, ölen arkadaşlarımızın üzerine gaz atıldı!

"Bomba 60 kişiyi öldürdüyse o gaz bombaları 30 kişiyi öldürdü"

15 Ekim 2015 00:35

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlalamalarda hayatını kaybedenler için yapılan anma töreninde, "Devleti suçlu görmeye çalışıyorlar" diyen Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'e, alanda bulunan bir vatandaş, "Bunu nasıl devlet yapmadı dersiniz ya? Burada ölen arkadaşlarımızın üzerine gaz bombası atıldı" diye tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre,  Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile Ankara İş Dünyası kuruluşlarının Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri patlamanın yaşandığı Ankara Tren Gar'ına gelerek karanfil bıraktı. Saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapan Özdebir’e bir vatandaş tepki gösterdi. Özdebir'in, "Bu işte çeşitli spekülasyonlar yapılıyor ve devleti suçlu görmeye çalışıyorlar" sözlerine karşılık bir vatandaş, "Bunu nasıl devlet yapmadı dersiniz ya? Burada ölen arkadaşlarımızın üzerine gaz bombası atıldı. Bomba 60 kişiyi öldürdüyse o gaz bombaları 30 kişiyi öldürdü. Polis saldırdı bize yardım etmemizi engellediler. Bunu devlet yaptı devlet. Arkadaşlarımızı devlet öldürdü" dedi.

Vatandaşın bu tepkisi üzerine ise Özdebir, "Ben 63 yaşındayım senden önce bunlarla ilgili çok şeyleri yaşadık hepimiz. Terörün istediği budur işte. Buna fırsat vermememiz lazım" diye konuştu.

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