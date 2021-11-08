"Devlet vergiyi yüzde 10 azaltsın, biz de asgari ücrete yüzde 25 zam yapalım"

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe Bloomberg HT'ye çalışanlara 2022 için güçlü zam yapmaya hazır olduklarını söyledi. Tınastepe, "Hem bizim yapacağımız zam hem de devletin brüt ücretten alacağı biraz azalırsa çalışanların gelirlerinde kayda değer bir artış sağlayacağız. Örnek vermek gerekirse, devletimiz asgari ücretten alınan vergiyi yüzde 10 azaltsın biz de işverenler olarak yüzde 25 zam yapalım toplamda yüzde 35’lik zam yapmış olalım." diye konuştu.

Tınastepe, kamu asgari ücret ve diğer alınan ücretleri bir miktar azaltılırsa, bizim de yapacağımız zam ile çalışanlarımıza ciddi bir gelir artışı sağlamış oluruz diye belirtti.

"Taşın altına elimizi koymaya hazırız"

Tınastepe şöyle konuştu:

“Sadece şirketlerin değil hane halkının da desteklenmesi gerekiyor. Alım gücünün düşmesi tüketicilerimizde sıkıntı yarattığı gibi çalışanlarımızın da motivasyonu noktasında bizi zorluyor. Enflasyon nedeniyle çalışanların motivasyonu azaldı. Belli maaş düzeltmeleri, ara zamlar, promosyonlarla çalışanımızın gelirini düzenlemeye çalışsak da herkesin gözü yılbaşında yapılacak asgari ücret artışında.

Devletimiz de destek olursa eğer biz sektör olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız. Kamu asgari ücret ve diğer alınan ücretler bir miktar azaltılırsa, biz tüm çalışanlarımıza güçlü bir zam yapalım istiyoruz. Hem bizim yapacağımız zam hem de devletin brüt ücretten alacağı biraz azalırsa çalışanların gelirlerinde kayda değer bir artış sağlayacağız. Örnek vermek gerekirse, devletimiz asgari ücretten alınan vergiyi yüzde 10 azaltsın biz de işverenler olarak yüzde 25 zam yapalım toplamda yüzde 35’lik zam yapmış olalım. Bu sadece asgari ücret için değil tüm ücret skalaları için düzenlensin ki böylece sadece dar gelirliye değil orta gelir sınıfını da desteklemiş olalım”