Devlet töreniyle Çin'e gönderilen tren Maltepe'den geri dönmüş!

Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni dün, Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan uğurlanmıştı. Uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracak" demişti. Ancak trenin Maltepe istasyonunda durdurulduğu, üzerindeki pankartlar söküldükten sonra geri döndüğü ortaya çıktı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya taşıyan ilk ihracat trenini 04.12.2020 tarihinde saat 14.00'da Kazlıçeşme istasyonundan Çin'in Xi'an şehrine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlandığı gibi basında ve sosyal medyada haber olmuştur.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, 'Çin'e tren gönderiyoruz' diye tören yaptırılmış, tren Marmaray'dan geçirilmiş, Maltepe istasyonunda tren üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Garı'na getirilmiştir.

"56 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala, insanların bir an önce evlerine yetişme telaşını yaşadığı anlarda; TCDD ve TCDD Taşımacılık Aş Yönetiminin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanının övgüsüne mazhar olma, koltuğu sağlamlaştırma ve şov yapma hesabının, İstanbul gibi büyük bir metropolde yarattığı trafik aksaması ve tehirler, pandemi döneminde yolcu birikmesine, sosyal mesafenin ortadan kalmasına, hastalığın yayılma oranının artmasına ve yolcu memnuniyetsizliğine yol açmıştır.

"Sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz ki, tüm bu yaşananlar; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıltılmasının yanında, Dışişleri Bakanlığı'nın da bu yanıltıcı haberi paylaşması nedeni ile uluslararası kamuoyu nezdinde ülkemizi zor durumda bırakmıştır.

"Ülkemizin itibarını sarsan, 'yapılmayan bir taşıma' nedeni ile kurumu zarara uğratan, yolcu taşımacılığında aksamaya neden olan, pandemi koşullarında halkın sağlığını tehlikeye atan TCDD ve TCDD Taşımacılık Aş Yöneticileri hakkında gerekli değerlendirme yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.

"Çin'in Xi'an şehrine gidecek 15274 özel yük treninin Marmaray tüp tünelinden geçirilmesi esnasında 9 adet Marmaray treninin seferi iptal edilmiş, 10 adet Marmaray treninin sefer bölgesi kısaltılmış, 9 adet Marmaray treni de toplam 92 dakika tehir (rötar) etmiştir."

Dışişleri Bakanlığı da duyurmuştu

Dışişleri Bakanlığı Çin'e diye yola çıkıp aynı gün Halkalı'ya geri dönen trenle ilgili şu mesajı paylaşmıştı:

"Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıktı.

"Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak tren, 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak."