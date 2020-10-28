Devlet töreni öncesinde Koronavirüs testi

T24 ANKARA

Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. Yılı çerçevesinde yarın Anıtkabir’de yapılacak devlet törenine katılacak tün devlet erkânı Koronavirüs testinden geçirilecek. Pandemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti sırasında alanda testten geçirilmiş yaklaşık 300 kişilik topluluk yer alacak.

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs pandemisi nedeniyle kentlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sınır getirmesiyle kamuoyunda başlayan tartışma devam ederken yarın Anıtkabir’de yapılacak devlet töreninin ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nca koordine edilen Anıtkabir’deki devlet tören için ilgili kurum temsilcilerin katılımıyla geçen cuma günü video konferans sistemiyle toplantı düzenlendi.

Toplantıda alınan kararlara göre, Anıtkabir’deki devlet törenine katılacak tüm devlet görevlileri Covid-19 testinden geçirilecek. Covid-19 testi olmayan hiçbir devlet görevlisi heyette yer alamayacak. Ayrıca, kortejin Aslanlı Yol’daki yürüyüşü sırasında sosyal mesafe kuralının uygulanmasının yanı sıra Anıtkabir yerleşkesi tamamıyla boş tutulacak.

Tören sırasında 81 kenti temsilen Türk Bayrağı taşıyacak 81 öğrenci ile birlikte Polis Akademisi’nden gelecek 100’e yakın öğrenci de Koronavirüs testinden geçirilecek. Devlet erkânının Anıtkabirde bulunduğu esnada bayrak taşıyan öğrenciler ile Polis Akademisi öğrencilerini içinde yer alacağı yaklaşık 300 kişinin bulunacağı öğrenildi.

Devlet töreninin ardından öğle saatlerinde başlaması planlanan yurttaşların ziyareti sırasında da sosyal mesafe kuralının uygulanacağı öğrenildi.