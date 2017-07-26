Antep’te 10 Haziran günü, çalıştığı binanın dördüncü katından düşen ve omurgasında oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı kalan İnşaat İşçisi Şerif Özgül’ün isyan etti. Özgül, “Devlet TOKİ’leri taşerona veriyor da nasıl çalışıldığını neden denetlemiyor?” diye sordu. Yirmi yıldır inşaat işçisi olduğunu belirten Özgül, “Kanunlarda boşluk var, inşaat patronları bundan yararlanıyor. Zaten hükümetler de hep zenginlere kanun çıkarmak için varlar” dedi.

Antep Şehitkamil ilçesi Beykent Yeni 666 TOKİ konutları inşaatında çalışırken iş kazası geçiren Şerif Özgül, kazanın olduğu 10 Haziran gününden beri Şehitkamil Devlet Hastanesinde yatıyor. Özgül, omurgasındaki hasar nedeniyle ayaklarını hissedemiyor.

Defalarca uyarmış!

Çalıştığı inşatta bodrum katıyla birlikte dördüncü katta dış cephe sıva işi yaparken iskeleden düşerek felç kalan Özgül, iskelenin uygunsuzluğu konusunda işvereni defalarca uyardığını söylüyor. İskelenin düz değil, yamuk olduğunu belirten Özgül’ün düştüğü esnada emniyet halatı, standartlara uygun bariyer ve güvenlik ağının olmayışı da kazaya davetiye çıkaran kusurlar arasında.

Olaydan hemen sonra binadan alınan fotoğraflarda da iş güvenliği koşullarının yerine getirilmediğinin açıkça görüldüğünü söyleyen Ögül, İnşaatta uyarılarının dikkate alınmadığını ifade ederek, “Daha önce defalarca uyardım. Bu şekilde çalışamayacağımızı da söyledim ama dikkate alınmadı. Bir buçuk aydır bu inşaattaydım” dedi. Kazadan sonra işçinin şikâyetiyle açılan soruşturma dosyasında yer alan “iş güvenliği tutanağına” dikkat çekti.

Özgül şunları kaydetti:

“Bize daha işe başlarken imzalatılan bir belgeydi. İş güvenliği eğitimi verilmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve güvenlik için gerekli tüm malzemeler sağlanmış gibi gösterilen o kağıtları imzalamasak işe giremiyoruz. Birkaç kez sorumlu kişilere, ‘Hani nerede emniyet halatı, bariyer falan?’ diye sordum. Ama her seferinde ‘Benim görevim baret vermek’ cevabını aldım. Baretle işçi korunmuyor işte, sonuç ortada!”

Sigortası kaza günü yapılmış

İşçi Şerif Özgül, kaza geçirdiği inşaatta bir buçuk aydır sigortasız çalışmasına rağmen, olayın gerçekleştiği gün taşeronlardan olan Kayasan Yapı isimli şirkette sigortası başlatılmış. Bu durum bir yandan inşaatta sigortasız işçi çalıştırıldığının bir yandan da işçi sağlığı ve iş güvenliğine dair alınması gereken tedbirlerin kağıt üstünde kaldığının ispatı niteliğinde. Aynı gün işe başlamış gibi sigortalanan işçi bu durumda ne zaman iş güvenliğine dair eğitimlerini aldı ya da o belgeler, henüz işe başlamadan nasıl imzalatıldı, soruları ise cevaplanmayı bekliyor.