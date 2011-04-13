Devlet Tiyatroları Müdürü Bilgin: Doğaçlamanın dozu biraz kaçmış

T24

Sümeyye Erdoğan: Asıl sebep sakız çiğnemem değil, başörtülü olmam

Sümeyye Erdoğan'ın terk ettiği 'Genç Osman' oyunundan kareler - TIKLAYIN

Bakan Günay: Densizlik



'Kimse kendini halktan yüksek görmeyecek'

"Genç Osman" adlı oyunun 2,5 yılda yaklaşık 200 temsil yaptığını söyleyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin NTV'de Can Dündar'ın sorularını yanıtladı. "Oyunun "curcuna" sahnesinde yeniçeriler ve sipahilerin yozlaşmış olduğu durumu anlatan sahnesi interaktif bir sahne. Oyuncu arkadaşlarımızın seyirci ile diyalogları herhalde yanlış anlaşmaya biraz dozunu kaçırmaya sebep olan bazı şeyler oldu" diyen Bilgin, yaşananların ardından seyircilerin salonu terk ettiğini söyledi.Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen her oyundan sonra "oyun raporu" tutulduğunu hatırlatan Bilgin, "Oyun raporuna istinaden de ertesi gün sözleşme gereği soruşturma başlatırız. Ne olup olmadığını araştırırız" dedi.Sümeyye Erdoğan'ın oyunu terk etmesine neden olan sahneyle ilgili "oyuncu arkadaşımızın kasıtlı olduğunu düşünmüyorum" diyen Bilgin sözlerine şöyle devam etti: "O kısım doğaçlama bölümü ama çok da fazla doğaçlamaya yer olmayan bir bölüm. Bizde öyle çok ucu açık doğaçlama olmaz. Bazen bir kelime iki kelime derken bölüm sayısı uzayınca onun ölçüsü bazen kaçabiliyor. Bunların hepsi soruşturmanın ardından çıkacak."Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu “Genç Osman”ın sahnelendiği sırada Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen ve genel müdürlükçe hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Tolga Tuncer'i “densizlikle” suçladı.Günay, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nde katıldığı bir programda söz konusu iddiayı değerlendirdi. Olayın bir oyuncuyla bir kişi arasında olmadığını söyleyen Günay, “İsmi bilinen bir kişinin orada olması sadece bir tesadüf. Belki bazı densizliklerin farkına varmamızı sağlayan bir tesadüf oldu. Çünkü ben aynı şikayetin bir süreden beri aynı oyuncuyla ilgili süre geldiğini, incelemem sırasında oyunun rejisörü dahil, birçoklarından duydum. Çünkü oyuncu tuluatı alışkanlık haline getirmiş. Daha önce de bu konuda rahatsızlıklarını olan çok yurttaşımın şikayeti ile karşılaştım” diye konuştu.Devlet Tiyatrolarının konuyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatan Günay, “Halka saygı bizim bütün çalışmalarımızın temelini oluşturur. Halka saygısızlığı hiçbir şekilde bağışlamamız mümkün değildir Yaptırımı neyse uygulanacak. Çünkü biz işimizi halka hizmet götürmek için yapıyoruz. Hiç kimse kendisini halktan yüksek görmeyecek. Böyle bir anlayışa hiçbir yerde müsemma göstermemiz mümkün değildir” dedi.