Devlet terör mağdurlarının aldıkları tazminatı geri istedi

Aydın ’ın Kuşadası İlçesi’nde 7 yıl önce meydana gelen bombalı saldırıda, İngiliz turist 21 yaşındaki Helyn Bennet ve İrlandalı 17 yaşındaki Tana Whalen ile birlikte hayatını kaybeden 21 yaşındaki Deniz Tutum, 23 yaşındaki Ufuk Yücedeniz ve 24 yaşındaki Eda Okyay’ın ailelerine verilen 70'er bin TL tazminat, İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay tarafından 'Devletin hizmet kusuru olmadığı' gerekçesiyle bozuldu. Aydın İdare Mahkemesi’nin bozma kararına uyması üzerine büyük şok yaşayan aileler, itirazları Danıştay'da kabul edilmediği takdirde, çocukları için aldıkları 70’er bin lirayı faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak. Kurbanlardan Deniz Tutum’un annesi Sevim Tutum, "Tek kuruş istemiyorum. Devletin kusuru yoksa, kızımı geri getirsin o zaman" dedi.

Taylan Yıldırım'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Kuşadası’nda, 16 Temmuz 2005 tarihinde, Kadınlar Denizi’ne giden minibüste patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda, Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz, Eda Okyay ve İrlandalı Tana Whalen olay yerinde, İngiliz vatandaşı Helyn Bennett de hastanede kurtarılamadı. Bombalı saldırıda 13 kişi de yaralandı. Bombalı saldırıdan yaklaşık 9 ay sonra eylemi gerçekleştiren M.S.K., Elazığ'da yakalandı. İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi ’nde yargılanan M.S.K.'ye, 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Ailelere şok üstüne şok

Saldırıda ölen Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz ve Eda Okyay’ın aileleri de Aydın İdare Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Yargılama sonrasında mahkeme, ölenlerin anne ve babalarına 30’ar bin TL, kardeşlerine ise, 10’ar bin TL tazminat ödenmesine kadar verdi. Birer çocukları daha bulunan aileler, karar doğrultusunda, 70’er bin TL tazminatı aldı. Tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek temyize götürdü.

Dosyayı inceleyen Danıştay 10’uncu Dairesi, terör saldırısında 'Devletin hizmet kurusu olmadığı' gerekçesiyle kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığını belirtti. Davayı yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi de, 70’şer bin TL tazminata hükmettiği önceki kararında direnmeyip, Danıştay’ın bozma gerekçesine uydu, tazminat ödenmemesi kararı verdi.

Acılı aileler faiziyle birlikte parayı ödeyecek

Yerel mahkemenin kararıyla ikinci şoku yaşayan ailelerin tek seçeneği ise, kararı bozan Danıştay 10’uncu Dairesi’ne yapacakları itiraz oldu. Danıştay 10’uncu Dairesi’nin, kararı onaması durumunda aileler, evlatlarının kaybetmenin acısı yanında büyük de bir ekonomik yükün altına girecek. Aileler, yerel mahkemenin kararının ardından hesaplarına yatırılmış olan 70’er bin TL parayı, faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.

İngiliz turiste rekor tazminata açıklama gelmedi

Bu arada, olayın ardından İngiliz Sky News kanalı, saldırıda hayatını kaybeden İlgiliz turist Helyn Bennett’in ailesine Türkiye ’nin 1 milyon sterlin (yaklaşık 2.8 milyon TL) tazminat ödediğine yönelik iddiada bulundu. Bunun üzerine Türk ailelerin, yaptıkları yazılı başvurulardan sonuç alamadığı, bu konuda kendilerine açıklayıcı bilgi gelmediği de belirtildi.

Aileler endişeli

PKK ’nın bombalı saldırısının kurbanlardan Eda Okyay’ın babası Azmi Okyay, kararın kendisiyle birlikte diğer ailelere de büyük üzüntü yaşattığınız dile getirdi. Paranın bir bölümünü kullanmak zorunda kaldıklarını anlatan Azmi Okyay, “Çocuklarımızı teröre kurban verdik. Devlet bizlere asla çocuklarımızın yerini alamayacak olan tazminatı verdi, şimdi de sanki çocuklarımız bizim kusurumuzdan ölmüş gibi parayı geri almaya çalışıyorlar" dedi.

‘O parayla hastaneye oda yaptıracaktım’

Aynı saldırıda hayatını kaybeden Ufuk Yücedeniz’in babası Hüseyin Yücedeniz, "Oğlum için verilen parayla bir hastanede oda yaptıracaktım ama bizden almaya çalışıyorlar. O parayı almaya hak kazandıktan sonra da bunu gerçekleştireceğim" diye konuştu.

Kuşadası’nda evlilik hayalleri kurduğu sırada teröre kurban giden Deniz Tutum’un annesi Sevim Tutum ise, şöyle dedi:

"Hiçbir zaman çocuğumuzun ardından para peşinde olmadık ama o zaman tazminat davası açmamız istendi. Bizlere bu paralar önce verildi, sonra alınmak isteniyor. Kızım gencecik, hayatının baharında teröre kurban gitti. Bunun hesabı yapılmıyor, Uludere ’de hayatını kaybeden kişilere para veriyorlar, ama bizim kızımıza karşılık vermemek için direniyorlar. Ben onlardan tek kuruş istemiyorum, kızımı milyonlara değişmem. Ama o zaman kızımı geri getirsinler bana. Kızım kimin yüzünden hayatını kaybetti?"