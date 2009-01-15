Devlet televizyonunda Baykal'a ağır suçlama

Gülen soruları terletti

Ölmekten korkmuyorum

Ergenekon’un kilit ismi olan ve “şüpheli firari” olarak soruşturulan Tuncay Güney dün akşam devlet televizyonu TRT 2’de yayınlanan “Büyüteç” programına telekonferans yöntemiyle katıldı. Eski milletvekilleri Fikri Sağlar ve Mehmet Elkatmış ile gazeteci Şamil Tayyar’ın sorularını yanıtlayan Güney şok açıklamalarda bulundu.Güney, sunucu İbrahim Gürkan’ın “Sayın Tuncay Güney” hitaplarıyla yaklaşık 4 saat süren programda, “TRT tabuları yıkılıyor. Demokratikleşme var demek ki” diyerek TRT’ye de teşekkür etti. Programa bağlanan İP lideri Doğu Perinçek’in avukatı ise Güney’in devlet televizyonunda bu kadar süre yer almasını eleştirdi. Güney’in açıklamaları şöyle:: Gazetecilik yaparken bu grupla tanıştım. Bütün haber kaynakları devletin istihbarat kaynaklarıdır. Onlar dosya sızdırır, onlar yayınlar. Ben de böyle yaptım. Ergenekoncu değilim. Buna ait hiçbir belge bilgi yok.: Bana basına yazıldığı gibi bana devletten 37 soru ulaşmamıştır. Devlet, bakanlık benim mektup arkadaşım değildir. Bana mektup gelmesi Türk hukukun rencide edecektir.Geçmişteki 1 numarayı artık herkes biliyor. Şimdiki 1 numarayı kimse bilmiyor. 2 numara Türk’tür. 2 numarayı sormadılar.Sabah gazetesinde yayımlanan MİT belgesi olayı. MİT saygın bir kurumdur o kurum “Tuncay Güney’le ilişkimiz yoktur” dedi. Ben MİT mensubu değilim. Benim JİTEM’ci olduğuma dair bir belge yoktur. MİT’te ‘kod adı İpek’ diyorlar. Demek ki ipek gibi çocuğum.: Fikri Sağlar, Susurluk’la ilgili bilgilerinizi açıklayın. Erbakan bu işin faturasını ödedi. Erbakan’ın Susurlukçularla en ufak teşriki mesaisi yoktu. Tansu Çiller ise hatalıydı.İşadamlarının Bilecik’e gelip Veli Küçük’e verdiği brifingler vardı. Banka sahiplerinin bankaları nasıl hortumladıklarını kasete alınıyordu. Hayyam Garipoğlu’nun Sümerbank üzerine brifingi. Bunlar habersiz olarak kasete alınıyordu. O zaman Türkiye’de 5’li çete vardı. Banka sahiplerinin Tugay’a gelişleri, gidişleri hepsi belgeli. Görüşmelerin kasetleri de var.: Organize Suçlar’-dan Adil Serdar Saçan bütün belgeleri odasına yaydı. Videolar, dinleme kasetleri hepsini aldı. 6 çuval belge vardı. İstihbarat ve Vurucu Sabotaj Grubu vardır. Bunları o dosyalarda göreceksiniz.Ergenekon 7 yıldır neden patlamadı? Siz Susurluk’ta buldunuz bu örgütü. Veli Küçük’ü komisyona çağırdınız. Siz ortaya çıkarabildiniz mi? Benden bir şey yapmamı isteyemezsiniz. Bunlar bir güçtür. Ben bu güce karşı gelmek istemiyorum. Ben Ergenekon’la fazla papaz olmak istemiyorum. Zaten hedef durumundayım.Özdemir Sabancı’nın ölümünden 3 ay sonra Sakıp Sabancı ile görüştüm. Röportaj da yaptım. Sabancı ailesi cinayetin ardındaki herşeyi biliyordu. Görüntülü röportajın tamamı benim arşiviminde bulunmaktadır.“Cesur Hırsızlar Partisi” ndeki herkesi iyi tanır Fikri Bey. Mahir Kaynak, MİT’çi olarak deşifre edilmiş olmasaydı sol partinin genel başkanı olacaktı. O olmadı deşifre olmamış Baykal sol partinin genel başkanı oldu. Bu resmi raporlardan bilgidir.Ben ömrümde karakola alınmış, kaba kuvvet görmüş değilim. Biraz da rahatına düşkün bir insanım. Polis beni alınca şaşırdım. Saçan’ın işkenceci olduğunu sağır sultan biliyor. Ben bilfiil bunu yaşadım. 7 veya 8 gün ifade verdim. Oradan kurtulmak için uğraştım. Baktım onlar Küçük’ü istiyorlar ben de onu verdim.: Kameraya gelmeden önce işkence görmesem bu ifadelerin hepsini kabul ederdim. Ben işkence olduğu için bu görüntülerdeki ifadeleri kabul etmiyorum. Susurluk’un babası Ergenekon’dur. Bilgilerin hepsi doğru olsa dahi işkence gördüğüm için kabul etmiyorum.Bekaa’ya gidenlerin filmleri var. Bunlardan Küçük ve Perinçek deşifre edildi. Diğerlerini de açıklayın. Çakal Carlos 1979’da İstanbul’a gelip genç bir çocukla görüşüyor. İslami dünyanın önemli bir kişisi, onu da açıklayın. O İslamcı terör örgütünün lideri de hapiste şimdi.Susurluk bir hükümeti yıktı Ergenekon da bir hükümeti yıkabilir. Türkiye’de bir grup adına Ergenekon diyebiliriz, bunlar başbakan seçer, başbakan indirir.Bu silahları çok ciddiye almıyorum. Küçük çaplı silahlar bunlar. Bun de bunu televizyonlardan izliyorum.‘Konuşma ve bilgi paylaşma’ dediler. Tenkit ve uyarı aldık. Şimdilik bir tehdit almadık. Biz de bunu dikkate alıyoruz. Kanada bana avukat verdi. Türkiye barosu başvurduğum halde bana avukat vermedi. ‘MİT’ten maaş alıyor’ dediler, ne maaşım var, ne de korumam var.Tuncay Güney TRT 2’de “Ben ifade vermekten kaçınmıyorum. Hiçbir yere de kaçmıyorum. Adresim Kanada’da belli. Türkiye devletine kim sığınmışsa cezaevinde öldürülmüştür. Türkiye’de güvenlik sorunu olduğundan gelip ifade vermemin uygun olmadığını söylüyorum. Ama Kanada’da buna açığım. Çok gencim, ölmekten korkuyorum” dedi.