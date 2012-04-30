Devlet, taş atan çocukların ailelerinden tazminat istiyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mersin'de bir aileye gelen ve 'çocuğunuzun zırhlı araca verdiği zararı tazmin edin' uyarısında bulunan belgeyi Adalet Bakanı'na sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, “TMK mağduru çocukların ailelerinden tazminat talep etme uygulaması ne zaman başlamıştır?” diye sordu.

ANKA'nin haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, şu sorulara yanıt aradı:

“TMK kapsamında yargılanan, tutuklu veya hükümlü bulunan veyahut beraat etmiş olan kaç çocuk ve aileleri tazminat cezası ödemeye mahkûm edilmiştir? Son bir yıl içinde ailelere ve çocuklara toplam kaç lira para cezası kesilmiştir?

Şu anda çocukları TMK kapsamında yargılanıp da hakkında tazminat davası açılmış veya İçişleri Bakanlığı, valilikler üzerinden para talep edilen kaç aile vardır? Bunların içinde kaç çocuk TMK kapsamında beraat etmiş, hüküm giymiş, tutuklanmış veya tutuksuz yargılanmaktadır?

Yargılandıkları davalardan beraat eden çocuklardan veya ailelerinden de ‘mala zarar verme’ suçlamasıyla tazminat talep edilmiş midir? Edilmişse, bunun hukuki dayanağı nedir?

Yargılanmaları süren, yani haklarında hüküm verilmemiş olan çocuklardan veya ailelerinden de benzer biçimde para talep edilmiş midir?

Mersin’de yaşayan M.B isimli çocuğun ailesine gelen bir belgede ‘15.12.2012 günü İl Emniyet Müdürlüğü’nün 33 A 0852 ve 33 A 0903 sayılı plakalı otokar marka zırhlı araçlarına 2 bin 590 TL’lik maddi zararına sebep olduğundan dolayı hazineye 2 bin 590 TL borcunuz bulunmaktadır’ denildiği ileri sürülmektedir. Buna göre M.B isimli çocuğun ailesinden, 8 ay sonrasında ‘gerçekleşecek’ bir maddi zararın tazmini istenmektedir. Bu skandal talebi nasıl açıklıyorsunuz?

TMK mağduru çocukların ailelerinden tazminat talep etme uygulaması ne zaman başlamıştır? Örneğin 2006-2007 yılları arasında, TMK kapsamında yargılanan kaç çocuğun ailesinden böyle bir tazminat tahsil edilmiştir? Bu rakam 2011-2012 yılları arasında kaçtır?

TMK kapsamında yargılanan çocukların ailelerinden şu ana kadar toplam kaç TL tahsil edilmiştir?”