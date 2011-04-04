-DEVLET TAHVİLLERİNİN KUPON FAİZİ ORANLARI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Hazine, 5 tahvilin dönemsel kupon ödemelerine ilişkin faiz oranlarını belirledi. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan duyurulara göre, ihale yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 1 Ekim 2014 vadeli ve TRT011014T19 tanımlı TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin 6 Nisan 2011 vadeli kupon ödemelerine ilişkin faiz oranı yüzde 3,91, 1 Nisan 2020 vadeli TRT010420T19 tanımlı TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin 13 Nisan 2011 vadeli kupon ödemelerine ilişkin faiz oranı yüzde 2,09 olarak belirlendi. Söz konusu kupon ödemelerinin hesaplanmasına ilişkin açıklamalar ''www.hazine.gov.tr'' adresinde ''TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri Yatırımcı Kılavuzu'' başlığı altında yer alıyor. Duyuruya göre, TRT280916T19 tanımlı tahvilin 6 Temmuz 2011 tarihli kupon oranı yüzde 1,89, TRT020414T16 tanımlı tahvilin 6 Temmuz 2011 tarihli kupon oranı yüzde 2,39, TRT030413T16 tanımlı tahvilin 5 Ekim 2011 tarihli kupon oranı yüzde 4,56 olarak belirlendi.