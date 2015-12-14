Devlet sırrını ortaya çıkaranlara dört, yazanlara altı yıl hapis cezası verilecek

Hazırlıkları devam eden yasa taslağına göre oluşturulacak bir kurul, her türlü veri ile yazılı ya da basılı, dosya, etüt evrak, mektup, program, talimat, harita, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaset ile disk için ‘sır’ kararı alınabilecek ve bu 'sır' kararı alınmış belgeleri ifşa eden kişiye dört yıl, yazan kişiye altı yıl hapis cezası verilecek.

Devlet sırrı niteliği taşımayan ancak açıklanması veya öğrenilmesi halinde ülkenin ekonomik çıkarlarına, istihbarata, idari ya da adli soruşturma ve kovuşturmaya zarar verebilecek nitelikteki bilgi ve belgeler de ‘gizli’ olarak kabul edilecek. Bilgi ve belgelere ‘Devlet sırrı’ niteliğine , Başbakanlık, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının müsteşarlarından oluşan bir kurul karar verecek.

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar ve Milli Güvenlik Kurulu, görev alanlarındaki bilgi ve belgelere ‘Devlet sırrı’ niteliği verilmesini kuruldan isteyebilecek. Cumhurbaşkanlığı’na ait bilgi ve belgelerin niteliğinin belirlenmesi ve talep halinde mahkemelere gönderilip gönderilmeyeceğine ise Cumhurbaşkanı karar verecek. Devlet sırrı niteliği süreli veya süresiz olarak verilebilecek. Süreli belge ve bilgiler için ‘Sır’ niteliği 50 yıl olacak. Bu süre, 5 kişilik kurul tarafından değiştirilebilecek ya da kaldırılabilecek.

Mahkemeden gizlenecek

Mahkemelerce talep edilen ve ‘Devlet sırrı’ niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin gönderilip gönderilmeyeceğine de 5 kişilik Kurul karar verecek. Hukuki itiraz halinde ise son karar, Başbakan ile Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma bakanlarının olacak. Sır olmayan ancak ‘gizli’ ibaresi taşıyan belgeler ise mahkemelere gönderilecek. Ancak bazı hallerde gerekçe gösterilerek kısıtlanabilecek. Yasa taslağına göre, sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri yetkisiz kişilere veren veya açıklayanlar ile koruma yükümlülüğüne aykırı hareket edenler, TCK’nın 258’inci maddesi uyarınca 1-4 yıl arasında hapse mahkum edilecek. Suç basın-yayın ve internet yoluyla işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.