Devlet silah bırakıyor!

Atatürk’ün direktifiyle kurulan, ordunun silah ve mühimmat ihtiyacını karşılayan Makine ve Kimya Endüstrisi özelleşme yolunda. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, hükümete öneri götürdü. Bakanlık konuyu inceliyor



Akşam gazetesinde yayımlanan habere göre; Cumhuriyet’in sanayi yapılanmasının temel taşlarından olan en eski KİT’i Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) özelleştirilmesi gündemde. Bu konuda bir çalışma başlatan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kurumun özelleştirilmesi için hükümete öneri götürdü. Milli Savunma Bakanlığı’nın da bu teklifi incelediği belirtiliyor.



Fatih’ten Kurtuluş’a



MKEK’nın temelleri, 15. yüzyılda Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet’in “Top Döküm Tesisleri” kurdurmasıyla atıldı. İmparatorluğun çöküşünün ardından, Atatürk’ün direktifiyle İstanbul’dan kaçırılan bir kısım tezgah, teçhizat ve malzeme ustalarıyla yeniden yapılanıp Kurtuluş Savaşı’nda etkin rol oynadı. İlk adı ‘Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü’ olan ve merkezi Ankara’da bulunan kurum NATO üyeliği ile birlikte “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu” adı ile yeniden teşkilatlandırıldı.



10 fabrikada 6 bin personel



Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren MKEK’nın 10 fabrika ve 2 işletme müdürlüğünde toplam 6 bini aşkın personel çalışıyor.



72 milyon fark etti



350-400 milyon YTL arasında ciroya sahip olan MKEK, 2007 yılında 72 milyon YTL kâr etti. Fabrikaları AQAP 120 ve ISO 9000 Kalite Güvence sistemlerine sahip olan kuruma ait işletme ve fabrikalar şöyle:



Mehmetçiğin can damarı



MKEK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin silah, mühimmat ve patlacı ihtiyacını karşılıyor. Askerin ana muharebe silahı olan G-3 Piyade Tüfeği başta olmak üzere uçaksavar, makineli tüfekler, havan, obüs ve toplar gibi çok sayıda ürün MKEK’den temin ediliyor. Kurum 2007 yılında 28 ülkeye toplam 24 milyon 810 YTL’lik silah ihracatı da yaptı.





MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası (KIRIKKALE)



MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü (KIRIKKALE)



MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü (ÇANKIRI)



MKE Destek Tesisleri İşletmesi (KIRIKKALE)



MKE Gazi Fişek Fabrikası (ANKARA)



MKE Hurda İşletmesi (ANKARA)



MKE Kapsül Fabrikası (ANKARA)



MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası (ANK)



MKE Mühimmat Fabrikası (KIRIKKALE)



MKE Pirinç Fabrikası (KIRIKKALE)



MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası (ANKARA)



MKE Silah Fabrikası (KIRIKKALE)

