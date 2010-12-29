Devlet Planlama Teşkilâtı'nın 50. yılı SBF'de

T24 - Devlet Planlama Teşkilâtı'nın (DPT) kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Şeref Salonun'nda yarın bir seminer gerçekleşecek.



Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle'nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan seminerin ilk bölümünde Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Tuncer Bulutay, Prof. Dr. Korkut Boratav katılacak. Seminerin ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Tuncer Bulutay, Prof. Dr. Ergun Türkcan ve Tunç Tayanç konuşma yapacak.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç'un yönetiminde saat 14.00'te başlayacak olan seminerin ikinci oturumunda ise Prof. Oktar Türel, Prof. Dr. Bilgün Ayman Güler, Rahmi Aşkın Türeli konuşmacı olarak katılacak.

İhsan Feyzibeyoğlu, seminerin değerlendirme ve kapanış konuşmasını yapacak.





