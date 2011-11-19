Devlet-PKK görüşmeleri tekrar başladığı iddia edildi



T24 - PKK saldırısı sonrası Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 24 askerin şehit olmasından sonra kesilen devlet-PKK görüşmelerinin tekrar başladığı iddia edildi. Kandil'in Levje köyünde Mesut Barzani öncülüğünde başlayan görüşmelere PKK'dan Sabri Ok ve Mustafa Karasu’nun da aralarında bulunduğu geniş bir heyet katıldı. Görüşmeler sonucunda geri çekilmeyi esas alan ateşkes ilanı konusundaki şartlarda anlaşmaya varıldığı iddia edildi.





PKK ile geçen temmuz ayında Silvan saldırısı ile başlayan, arada sivil ölümlerinin yaşandığı pek çok saldırı ile şiddetlenen ve Çukurca baskını’nda 24 askerin ölümüyle de çöken müzakere sürecinde yeni bir aşama yaşandı. PKK’nın Çukurca saldırısından sonra TSK karadan sıcak takip yapmış, özellikle Kazan Vadisi, Zap, Hakurk kamplarına yapılan operasyonlar ve hava saldırılarında örgüt ciddi can kaybına uğramıştı.



Başbakan Erdoğan’ı şahsi ricasıyla Türkiye’ye gelmesi sonrasında, Kuzey Irak Kürdistan Federe Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin öncülüğünde önce ateşkes sonra da PKK’nın silahlı güçlerini geri çekmesi üzerine devlet ve örgüt arasında dolaylı ve direkt görüşmeler yine başladığı iddia edildi. Taraf gazetesi yazarı Markar Esayan'nın haberine göre, bir süredir Barzani’nin ısrarıyla ilerleyen bu süreçte dün önemli bir aşamanın kaydedildiği ortaya çıktı.



Teyit edemediğimiz ama güvenilir kaynaklara göre, Kandil’in Levje Köyü’nde, örgüt, Irak Cumhurbaşkanı Talabani’nin temsilcileri ve devlet arasında yapılan görüşmelerin sonuncusunda, geri çekilmeyi esas alan ateşkes ilanı konusunda şartlarda anlaşmaya varıldı.



Kaynaklara göre görüşmelere örgütü temsilen başında Sabri Ok ve Mustafa Karasu’nun bulunduğu geniş bir heyet katıldı. Kaynaklar, PKK’nın Barzani’nin yoğun çabası ile anlaşma zeminine gelmelerini birkaç faktöre bağlıyorlar. Öncellikle, Başbakan Erdoğan’ın Kurban Bayramı namazını kıldığı Sultanahmet Camisi çıkışında KCK hakkında bir soruyu cevaplarken “Silahın bırakılması halinde birçok şeyin olumlu istikamette gelişeceğini rahatlıkla söyleyebilirim” şeklindeki sözlerinin, o sırada devam eden dolaylı ve doğrudan görüşmelere gönderilmiş bilinçli bir mesaj olduğu ve örgütün bunu dikkate aldığı kaydediliyor. Arap Birliği’nin Suriye kararı ile Esad yönetiminin geleceğinin şüpheli hale gelmesi de örgütün ateşkes ve çekilme kararındaki en büyük ikinci etken olmuş durumda.



Bu iki ana etkenin yanında ağır kış koşullarının, örgütün gerçekleştirdiği sivil ölümleri ve verilen ağır PKK’lı kayıplarının getirdiği yalnızlaşmanın da etkili olduğu belirtiliyor. Başka bir kaynak ise, dün gerçekleşen görüşmede, daha evvel Taraf ’tan Veysi Polat’ın yazdığı üzere örgütün koşullarda anlaşmakla birlikte, tüm bu sürecin Öcalan’ın çağrısı ile yapılmasında ısrarcı olduğu bildiriliyor. Buna göre örgüt anlaşma koşullarını ve çekilme çağrısını Öcalan’ın yapmasını şart koşuyor.









