T24- Selin ONGUN

‘Şeriat geldiği zaman siz de rahat edeceksiniz, emin olun’

‘İslam inkılâbı konusunda İran sınıfta kalmıştır’





'Ben dini kabul etmiyorum dediğinizde size içki de mubah’

'İsmailağa'dan çıkan bürokrat yok, ama AK Partili bakan selam gönderir’



'Üst düzeydeki Fethullah Gülen cemaati mensuplarına acıyorum'

'Cübbeli, kadın konusunda da söz dinlemeyen biri’

'Mahmut Ustaosmanoğlu emekli maaşıyla geçiniyor’

'Kendisinden sonrası için birini işaret etti, ama...’

'Bizim cemaatimizde cübbe ve sarık prim yapar’



'Devlet, Patrikhane’ye karşı İsmailağa’nın varlığından memnun’

'Ergenekon konusunda İsmailağa’dan bile kandırılanlar oldu’

'Erzincan’da İsmailağa’yı kullanarak iş çevirenleri hükümet engelledi’