‘Devlet parasıyla hovardalık’

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Katar Emiri Şeyh Hamid Bin Halife Al Thani’nin kızı Şeyha’nın düğününe katılmak için Başbakanlık’a ait Ata uçağıyla Doha’ya gitmesi tepki çekti. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, durumu “Devlet parası ile hovardalık” sözleriyle değerlendirdi.



Devlete ait Ata uçağı ile önceki gün Doha’ya giden Emine Erdoğan’a, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, AKP Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu eşlik etti. Hediye olarak gümüşten el yapımı takı götüren Emine Erdoğan, kına gecesine ve sarayda yapılan düğüne katıldıktan sonra bugün Türkiye’ye dönecek. Başbakan Erdoğan ise düğüne katılamadı. Erdoğan yarın Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani’yi İstanbul’da ağırlayacak.



Devlet uçağıyla düğüne gidilmesine tepki gösteren CHP Sözcüsü Özyürek, “İşsizliğin ve yoksulluğun büyük boyutlara ulaştığı, iflasların ve hacizlerin birbirini izlediği günümüzde, resmi görevlerde kullanılmak üzere, devlet Hazinesi’nden çıkan paralarla alınan Başbakanlık uçağının şeyh düğünlerine gitmek için kullanılması kabul edilemez. Şeyh sarayında kına gecesine ve düğüne katılacak olan sayın Emine Erdoğan’ın Başbakanlık uçağı Ata ile Katar’a gitmesi devlet parası ile hovardalıktan başka bir şey değildir. Yeri geldiğinde ‘Yetim hakkı yedirmem’ diyenlerin Arap şeyhlerinin düğünlerine devlet hazinesinden çıkan paralarla alınan Başbakanlık uçağıyla gitmesi, yetim hakkını babalar gibi yediklerini göstermektedir. Başbakan kendisini padişah, sayın eşi de kendisini sultan gibi görmekten vazgeçmeli” dedi.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol da “Eğer referandum olumsuz sonuçlanırsa yeni bir cumhuriyete uyanacağız dedim. O anlayışın yansımasıdır bu. Türkiye’yi Atatürk’ün cumhuriyeti olmaktan çıkarıp şeyhlerin emirliği gibi görmek isteyen bir anlayıştır bu” dedi. Emine Erdoğan’ın herkesin vergileriyle alınan Ata uçağıyla düğüne giderek tamamen keyfi davrandığını belirten Anadol, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile eşlerinin Suudi Kralı’ndan aldıkları hediyeleri de açıklamalarını istedi.







