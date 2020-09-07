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Devlet özel sektörün 17,2 milyar dolarlık kredisine garanti verdi; Dünya Bankası’ndan 10 milyar dolarlık kredi çekilmesi planlanıyor

07 Eylül 2020 11:47

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre; Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleşen projelerin finansmanı için özel sektörün çektiği kredilere, devletin verdiği garanti miktarı 17 milyar 200 milyon 54 bin 669 dolara yükseldi. Önümüzdeki 7 yılda ise Dünya Bankası’ndan 10 milyar 500 milyon dolarlık kredi çekilmesi planlanıyor.

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