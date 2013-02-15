Devlet, özel bilgileri soramayacak

Kamu ve özel kuruluşlar vatandaşlara kişisel bilgileri diledikleri gibi soramayacak. Bu bilgileri başkalarına aktaramayacaklar, her kurum kişisel veri biriktiremeyecek.



İnternet’te alışveriş yaparken girilen bilgiler, sağlık, sigorta gibi nedenlerle özel şirketlere aktarılan kişisel veriler, işe girerken doldurduğunuz bilgi formları ve kamu kuruluşlarının sizinle ilgili sakladığı tüm bilgilerin elde edilmesi bir düzene kavuşuyor.

Kurumların, satış, hizmet, işe giriş gibi işlemler sırasında gereksiz bilgileri sorma hakkı ortadan kalkıyor, izinsiz kişisel bilgi toplayan ve aktaranlara hapis cezası geliyor. Cep telefonu numaralarının ticari paylaşımı, müşteri bilgilerinin aktarılması gibi işlemler son bulacak.

Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelen Kişisel Verilerin Saklanması Yasa Tasarı’sı, bütün özel ve kamu kuruluşlarına kişisel verilerin paylaşımında kısıtlamalar getiriyor. Tasarıya göre bütün kurumlar hızlı bir şekilde veri koruma çalışması başlatmak zorunda.

OECD ve Avrupa mevzatına uyum nedeniyle de hazırlanan kişisel veri düzenlemesi, kişisisel verilerin depolanmasını daha kolaylaştırıcı ancak paylaşımını kısıtlayıcı bir amaç taşıyor. Tasarıdaki dikkat çekici maddeler şöyle:

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulacak. Bütün kamu ve özel kurumlar kişisel verileri bu kurum izniyle toplayabilecek.

- Bağımsız veri denetim kuruluşları oluşturulacak. Bu kuruluşlar kişisel verilerin yanlış kullanımını denetleyecek ve kişilerin isteği üzerine kendileri hakkında yanlış veri toplanıp toplanılmadığını, başka kurumlara aktarılıp aktarılmadığını da araştıracaklar.

- İsim, telefon numarası, araç plakası, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, TC kimlik no, özgeçmiş, resim, görüntü, parmak izleri, genetik bilgiler, cinsiyet, adres bilgileri tasarıdaki düzenlemelere göre arşivlenebilecek, akli, fiziki, psikolojik özellikler, siyasi düşünce, din, ırk, mezhep, bilgileri saklanamayacak.



Bilgi paylaşana hapis cezası



- Şirketlerin müşteri bilgilerinin yanısıra çalışan bilgileri de tasarı kapsamında ele alınacak.

- Kişiler, kendilerinden istenen özel bilgilerin ne amaçla kullanılacağını net olarak bilecekler, veri isteyen bunu açıkça belirtecek, aksi kullanımda hapis cezası uygulanacak.

- Yargılama, milli güvenlik, istihbarat çalışmaları için gerekli kişisel bilgiler için tasarıda özel hükümlerle düzenleniyor.

- Kurumlar, yürüttükleri iş veya ticaret sahası dışında gerekmeyen bilgileri depolamayacak. Kurumlar bu verileri ne kadar saklayacaklarını belirtecekler ve bu süre bitimi bilgileri imha edecekler, başka kurumlara veremeyecekler.

- Kişisel veriler istenirken, karışık ve dolambaçlı ifadelerden kaçınılarak, amaç ve nerede kullanılacağı müşterilere net olarak bildirilecek ve “kesin ve açık yazılı rıza” şartı gözetilecek.

- İstatistik, araştırma ve kamu yararı için yapılan çalışmalar sırasında elde edilen bilgiler, üçüncü kişilere aktarılabilecek ve yayınlanabilecek.

- Kişiler, kendilerine ilişkin eksik, yanlış bilgileri düzeltme hakkına sahip olabilecek.