"Devlet okulunda 200 lira ödeyen veli, istediği öğretmeni seçebiliyor" iddiası

Sultançiftliği’nde bulunan Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu yönetimince çocuğu birinci sınıfa başlayacak olan velilerden “öğretmen seçimi” için bağış yapmaları istendi. İddiaya göre velilere, “Çocuğunuz için öğretmen seçmek istiyorsanız, okula 200 lira bağış yapmanız gerekiyor” dendi. Çok sayıda veli bankaya giderek “bağış” adı altında okulun hesabına para yatırdı. Para yatıramadığı için istediği veliyi seçemeyen veliler ise okulun bu yaptırımına tepki gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre üç çocuğu da Eşref Bitlis İlköğretim okulunda okuyan K.K. birinci sınıfa başlayacak kızının kaydını yapmak için okul yönetimiyle görüşmeye gitti. Kızını Hakan Ş. isimli öğretmenin sınıfına verilmesi içi ricada bulunan veli K.K. okul yönetiminin kendisine verdiği yanıt karşısında şaşkına döndü. Okul yönetimi, “ Öğretmen seçmek istiyorsanız bankaya 200 TL yatırmalısınız” diyerek cevap verdi.

Yaşanan bu duruma tepki gösteren K.K. sınıfların kura ile belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Çok sayıda komşum para yatırarak öğretmen seçimi yaptı. Ancak bizim gibi yoksul veliler bu parayı veremediği için öğretmen seçemedi. Bu uygulamanın okulda görev yapan öğretmenler için çok onur kırıcı olmasının yanında bence bir hakarettir. Ancak okulda çalışan öğretmenler bu haksız ve hukuksuz uygulamaya seslerini çıkarmıyorlar. Para yatırılarak seçilen öğretmen ‘iyi’ olarak gösterilirken, parayatırılmayan öğretmen ‘kötü’ oluyor bu durumda” diye konuştu.

Öğretmen sinirlendi

Geçen yıl da okul yönetiminin velileri böyle bir uygulama ile karşı karşıya bıraktıklarını söyleyen S.K. ise, “Geçen yıl çocuğum birinci sınıfa başladı. Okul müdür yardımcısı Yeşim Hanım’a gittim. Falanca öğretmen varmış, onun için çok iyi diyorlar, çocuğumu onun sınıfına verebilir misiniz? diye sordum. Yeşim hanım Halkbankası’na giderek okula 100 TL yatırmam karşılığında çocuğumu istediğim sınıfa vereceğini söyledi. Bankaya gidip verilen hesap numarasına parayı yatırdım ve çocuğum istediğim öğretmenin sınıfına verildi. S.K. geçen sene seçtikleri öğretmenle aralarında yaşanan tartışmayı ise şu sözlerle anlatıyor:

“Geçen yıl sınıfımızda bir tartışma yaşandı. Öğretmenimiz çok sinirlendi. ‘Benim için 100 TL yatırdınız diye beni satın mı aldınız? Ben zaten bu uygulamaya karşıyım vereyim paranızı çocuklarınızı sınıfımdan alın’ dedi.”

Bu konuda görüşlerini almak için aradığımız okul yöneticileri devlet memuru oldukları için açıklama yapamayacaklarını söyledi