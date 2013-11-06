Devlet nişanları değiştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin "ilişkilerin geliştirilmesine katkıları" nedeniyle yabancılara verdiği en büyük üç nişan, Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat Nişanı'nın şekilleri değişti. Eski nişanlarda yer alan Atatürk silueti ve T.C. yazısı yeni nişanlardan kaldırıldı.

Hürriyet'tten Aysel Alp'in haberine göre, hükümetin resmi nişanlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da onaylanarak bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikte, yeni Cumhuriyet ve Devlet nişanları ile Liyakat nişanının nasıl olacaklarına ilişkin ayrıntılı grafikler de yer aldı.

Devlet Nişanı ve Cumhuriyet Nişanı nedir?

Devlet Nişanı ve Cumhuriyet nişanı, "Türkiye Cumhuriyeti ile mensup oldukları devlet arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan" yabancı ülke vatandaşlarına veriliyor.

Liyakat Nişanı ise, Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu'nun görüşleri alınarak ilgili Bakan'ın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile, İlim ve sanat alanlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancılara veriliyor.

Devlet Nişanı'nın, Cumhuriyet Nişanı'nın ve Liyakat Nişanı'nın değiştirilmiş hali: