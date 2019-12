Devlet nereye, ne harcıyor?

Hane halkına günde yaklaşık 20 milyon lira yardımda bulunan devlet, akaryakıta her gün ortalama 3 milyon lira, elektriğe ve giyim kuşama da 2 milyon lira harcıyor.



Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 2008 yılı bütçe harcamalarından derlediği verilere göre, devlet geçen yıl hane halkına 7 milyar 514 milyon 490 bin lira yardım sağladı.



Hane halkına günde 20 milyon 587 bin lira yardımda bulunan devlet, akaryakıta her gün ortalama 2 milyon 956 bin lira, elektriğe 1 milyon 815 bin lira, giyim kuşama da 1 milyon 702 bin lira harcıyor. Devlet harcamaları içerisinde kırtasiye ve büro malzemeleri alımları 289 milyon 433 bin lira, su ve temizlik malzemeleri alımları 290 milyon 932 bin lira, akaryakıt ve yağ alımları 1 milyar 78 milyon 873 bin lira, yiyecek ve içecek alımları 1 milyar 408 milyon 869 bin lira, giyim kuşam 621 milyon 354 bin lira, haberleşme 296 milyon 498 bin lira, büro ve mefruşat alımları da 243 milyon 175 bin lira yekun oluşturdu.



Elektrik ve telefona ne ödendi



Elektriğe 662 milyon 365 bin lira ödeyen devletin gayrimenkul, mal bakım ve onarım giderleri 864 milyon 489 bin lira, taşıt alım bedeli 147 milyon 456 bin lira, yakacak alımları 885 milyon 337 bin lira, malzeme alımları 56 milyon 289 bin lira, özel malzeme alımları 276 milyon 962 bin lira, telefon konuşmaları ve diğer haberleşme araçlarının faturası da 296 milyon 498 bin lira oldu.



Geçen yıl büro ve iş yerlerine 27 milyon 966 bin lira malzeme alınırken, taşıtların bakım ve onarım gideri de 96 milyon 376 bin lirayı buldu.



37 milyon 281 bin lira temsil giderine karşılık, 12 milyon 738 bin lira tanıtma harcaması yapıldı. Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara 55 milyon 852 bin lira, memurların öğle yemeğine 41 milyon 764 bin lira yardım sağlandı.



290 milyon 430 bin liralık kira ödenen 2008 bütçesinden, tedavi ve cenaze masrafları için 6 milyar 517 milyon 923 bin lira çıktı. Yayın alımları ve yapımlar için 11 milyon 435 bin lira, bilgisayar yazılımı alımları için de 54 milyon 611 bin lira harcandı.



Arsa alım ve kamulaştırma giderlerinin toplam faturası da 953 milyon 336 bin lira oldu.



Milletvekillerinin maaş ve sağlık harcamaları



Bütçeden geçen yıl milletvekillerinin maaş ve tazminatları için 66 milyon 303 bin lira, sosyal güvenlik primleri için de 1 milyon 333 bin lira çıktı. Milletvekillerinin tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için 5 milyon 96 bin lira, ilaç giderleri için de 917 bin lira harcandı.



Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımlarının yıllık faturası 3 milyar 175 milyon 409 bin lira olurken, istihbarat personel giderleri de bütçede 311 milyon 719 bin liralık bir yekün oluşturdu.



Günlük harcamaları



Bütçe harcamalarına göre, hane halkına günde 20 milyon 587 bin lira yardımda bulunulurken, taşıt alımları için her gün devletin kasasından ortalama 404 bin lira, taşıt kiralaması için 71 bin lira, akaryakıt için 2 milyon 956 bin lira, günlük su ve temizlik malzemesi için 797 bin lira, elektrik kullanımı için 1 milyon 815 bin lira, yiyecek ve içecek için 3 milyon 860 bin lira para çıkıyor.



Giyim kuşama günde 1 milyon 702 bin lira harcayan devlet, telefon konuşmaları ve diğer haberleşme araçları için de 812 bin 323 lira ödemede bulunuyor. Devletin günlük kira ödemesi de 795 bin 699 lira olarak hesaplanıyor.



Devletin çeşitli kalemler itibariyle günlük ortalama harcama tutarları:



HARCAMA KALEMLERİ GÜNLÜK ORTALAMA HARCAMA

-------------------------------------- -----------------------

Hane halkına yapılan yardımlar 20.587.644

Tedavi ve cenaze giderleri 17.857.323

Kırtasiye, büro malzemeleri 792.967

Su, temizlik malzemesi alımları 797.074

Akaryakıt ve yağ alımları 2.955.816

Elektrik faturası 1.814.699

Yiyecek ve içecek 3.859.915

Giyim kuşam 1.702.340

Taşıma 1.187.742

Taşıt alım 403.989

Büro ve mefruşat alımları 666.233

Gayrimenkul, mal bakım, onarım 2.368.463

Yakacak alımları 2.425.581

Özel malzeme alımları 758.800

Malzeme giderleri 154.216

Müşavir firma ve kişilere ödeme 4.160.647

Haberleşme giderleri 812.323

Temsil giderleri 102.140

Tanıtma giderleri 34.899

Büro ve işyeri malzeme alımları 76.619

Taşıt bakım ve onarım giderleri 264.044

Kira ödemeleri 795.699

Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve

sandıklara yardım 153.019

Memurların öğle yemeğine yardım 114.422