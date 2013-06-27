'Devlet masum eylemcilere tazminat verecek' iddiası

"Samimi eylemci" olarak tanımlanan, eylemlere sadece demokratik hakkı için katılan ve polisle çatışmayan ancak fiziki olarak polis şiddetinden zarar gören eylemcilere tazminat hakkı geliyor.

Sabah'ın haberine göre; yaklaşık bir aydır Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan Gezi Parkı olaylarını masaya yatıran hükümet, samimi eylemciler ile olayların arkasındaki provokatörler ve örgütlerle ayrım yapılması ve buna göre adım atılması kararını benimsemişti. Bu karar Erdoğan'ın konuşmalarına da yansırken, Erdoğan "Çevre hassasiyetiyle samimi bir şekilde orada olan gençleri ayrı tutuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'Masum eylemci' olduğu belirlenen kişilerin 'terör mağduru' kapsamına alınacak

Hükümet, çevre hassasiyeti ile eylemlere katılan ancak eylemler sırasında zarar gören eylemcilerin mağduriyetlerini gidermeye hazırlanıyor. Demokratik hakkını kullanarak eylem yapan, örgütlerle bağı olmayan ve polis ile çatışmayan ancak olaylar sırasında zarar gören, yaralanan eylemcilere tazminat ödenecek. Olaylar esnasında yüzün üzerinde eylemci yaralanırken, 11 eylemci polisin gaz fişekleri nedeniyle gözünü kaybetmişti. Bu kişilerin hepsi tazminat alma hakkına sahip olacak. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre, "masum eylemci" olduğu belirlenen kişilerin "terör mağduru" kapsamına alınması ve mağduriyetlerine göre tazminat ödenmesi kararının verilmesi bekleniyor. Ayrıca "Devletin kusursuz sorumluluğu" kapsamında da benzer olaylarda tazminat ödendiği ve Gezi olaylarındaki yaralanma ve mağduriyetlere örnek teşkil ettiği kaydedildi.

Esnafa da tazminat



Gezi olaylarında esnasında dükkanları tahrip edilen ve büyük zarara uğraya esnafa da müjde geliyor. Zarar gören esnaf da devlet yardımı ve tazminat kapsamına alınacak. İlk Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi beklenen esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi için atılacak adımlar kapsamında daha önce konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Esnafımızın taleplerini şüphesiz hükümetimiz görüşecek ve karara bağlayacaktır. Bu konuda zarar gören esnaf için neler yapılacağı hususu bugün de görüşüldü, zannediyorum kendilerine müjdeyi en kısa zamanda vereceğiz" diye konuşmuştu. Esnafa zararına göre destek, uzun vadeli kredi ve tazminat seçenekleri masaya yatırılacak.