Devlet kurumları arasında 'kucak' tartışması

4G geliştirme projesi için dün konuşan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Orhan Öğe, "Bu projenin önündeki en büyük engel BTK'dır. Sadece yabancıların kucağında olduğu için yapıyor" demişti. BTK ise yaptığı açıklamada, "Bunlar, kurumumuzu yıpratmaya yönelik açıklamalardır. Kamu görevi yerine getiren şahsa yakışmayacak, devlet geleneğine ve teamüllerine aykırı açıklamalardır. BTK'nın telefon dinlemesi yapmak gibi bir görevi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Orhan Öğe dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) için, “Bu projenin önündeki en büyük engel BTK'dır. Sadece yabancıların kucağında olduğu için yapıyor. BTK'yı şu anda yabancı vendorlar yönetiyor. Yazıklar olsun onlara' demişti.

'Yabancı vendorlar yönetiyor'

Cep telefonunda 10 kat daha fazla hız getirecek, yerli dördüncü nesil 4G haberleşme teknolojisi geliştirme projesi ULAK kapsamında, GSM operatörleri Turkcell, Avea ve Vodafone ile işbirliği anlaşması, düzenlenen törenle dün imzalandı. İmza töreninde bir konuşma yapan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Orhan Öğe, “Bu projenin önündeki en büyük engel BTK'dır. Sadece yabancıların kucağında olduğu için yapıyor. BTK'yı şu anda yabancı vendorlar yönetiyor. Yazıklar olsun onlara' dedi.

'Görev verilenler tarafından yapılır'

Konuyla ilgili olarak BTK’dan bir açıklama geldi. BTK Öğe’nin sözlerine, “"Bunlar, kurumumuzu yıpratmaya yönelik açıklamalardır. Kamu görevi yerine getiren şahsa yakışmayacak, devlet geleneğine ve teamüllerine aykırı açıklamalardır. BTK'nın telefon dinlemesi yapmak gibi bir görevi bulunmamaktadır. Mevzuatlar çerçevesinde ve mahkeme kararları doğrultusunda telefon dinlemeleri kanunda kendisine bu görev verilenler tarafından yapılmaktadır." açıklamasını yaparak cevap verdi.

BTK'nın yabancı teknolojilerle 4G lisanslarını vereceğine yönelik beyanların da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İhale şartnamesine göre işletmeciler tarafından 4G sisteminde kullanılacak yazılım ve donanımın Türk firmalarından temin edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Buna ilaveten 3G ihalesinde olmayan yüzde 15 yerli ürün kullanma zorunluluğu da getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklmada ayrıca 4G lisansı alan işletmecilerin çalıştırmakla zorunlu oldukları Ar-Ge elemanı sayısının 750'ye çıkarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "BTK tarafından 4G yetkilendirmesi kapsamında getirilen düzenlemelerle yerli teknoloji üretimi yapan firmaların motive edilmesi ve yerli teknoloji üretiminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. BTK'ya yönelik 'yabancı vendorlar yönetiyor' ithamı asla kabul edilemez, Kurum çalışanlarını zan altında bırakan, hayal mahsulü, gerçeklerle uzaktan yakından alakası bulunmayan, hezeyan türü açıklamalardır. Bu açıklamaları kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Bu açıklamalara karşı gerekli her türlü yasal yollara müracaat edilecektir."