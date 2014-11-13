'Devlet küçülsün'



Almanya ekonomisinin inişe geçmesinden hükümetin ekonomik politikalarının da payı olduğunu savunan danışma heyeti başkanı Profesör Christoph Schmidt sonbahar raporunun Başbakan Angela Merkel’e sunuluşu sırasında yaptığı konuşmada 2014 yılına iyi giren Alman ekonomisinin aylar ilerledikçe yavaşladığını belirtti. Daha önce yüzde 1,9 olarak tahmin edilen 2014 yılı büyüme hızının yüzde 1,2’de kalması, önümüzdeki yıl ise yüzde bire inmesi bekleniyor. Essen’deki ekonomik araştırmalar enstitüsünün de başkanı olan Profesör Christoph Schmidt konjonktürün yavaşlamasında dünya ekonomisindeki küçülme kadar federal hükümetin aldığı kararların da rol oynadığını söyledi.

“Beklentilerimizi olumsuz yönde etkileyen frenleyici unsuru tam olarak kestirmek mümkün olmasa da üç önemli hususa işaret etmek gerekiyor” diyen Schmidt sözlerini şöyle sürdürdü: “Jeopolitik risklerin artması ve Euro Bölgesi’ndeki borç ve para krizi kuşkusuz etkili oldu. Ama aynı zamanda hükümetin ekonomik politikaları da güvensizlik yaratmış olabilir.”

‘Bütçe açığı sıfırlanmalı'

Ekonomistler Berlin’deki büyük koalisyonun emeklilik ve sosyal güvenlik politikalarına çalışanların ihtiyaçlarına göre yön vermesini eleştiriyor ve Almanya’nın nüfus yapısındaki bozulma yüzünden bu adımların ilerde önemli sorunlar yaratabileceğine işaret ediyorlar. Profesör Schmidt, hükümetin gelecek için zaruri adımları şimdiden atması gerektiğini belirterek, nüfusu yaşlanan Almanya'da emeklilik yaşının yeniden gözden geçirilmesinde yarar olacağını dile getirdi.

Ekonomi uzmanları hükümetin bütçe harcamalarını sonuna kadar zorlamak yerine bütçe konsolidasyonu için başlatılan çalışmaları sürdürmesi gerektiğini savunuyorlar. Danışma heyeti üyelerinden Lars Feld 2015 yılında yapısal ek borçlanmayı sıfırlama hedefinden sapılmaması gerektiğini söyledi. Feld vergi gelirlerinin adeta fışkırdığı bir dönemde federal bütçeyi dengeleyemeyen hükümetin ilerde daha da zorlanacağını ifade etti.

Danışma heyeti hükümete 300 milyar Euro’luk federal bütçeye yeni harcama kalemleri eklemek yerine bakanlık bütçeleri arasındaki transferlerle önem verilmesini harcama önceliklerinin yeniden saptanmasını tavsiye ediyor.

‘Mali politikada Avrupa'ya emsal olmalıyız'

Danışmanlar heyetinin kadın üyesi Isabel Schnabel Berlin’deki basın toplantısında, aksi takdirde Almanya’nın Avrupalı ortaklarına örnek olamayacağını belirtti. Profesör Schnabel katı tasarruf politikasıyla bütçenin mutlaka dengelenmesi gerektiğini, aksi takdirde Almanya'nın ortaklarından tutumlu olmalarını isteyemeyeceğini söyledi.

Beş bilgeler olarak da adlandırılan Almanya hükümetinin ekonomik danışma heyeti serbest piyasaya ve piyasa kurallarına güvenilmesini salık veriyor. Tavsiyeleri arasında sosyal güvenlik harcamalarının azaltılması, enerji dönüşümünde yeni finansman yollarının aranması ve araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması da yer alıyor. Uzmanlar, istihdam piyasasının sağlıklı olmasının, tüketim harcamalarının yüksekliğinin ve ücretlerin işgücü talebine paralel olarak artmış olmasının, piyasa ağırlıklı politikalara geçişi kolaylaştıracağını, aksi takdirde bu olumlu tablonun kısa zamanda bozulabileceğini belirtiyorlar.