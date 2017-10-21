T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Devlet, kişisel bilgileri arşivlemek isteyen yüz binlerce şirketten 'harç' alacak

"Vatandaşın rızası olmaksızın bu veriler paylaşılamayacak"

21 Ekim 2017 10:25

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa tasarısıyla kişisel verileri arşivlemek isteyen işletmelerden bir defaya mahsus olmak üzere 102 lira 'harç' ücreti alınacak. 

Bu tasarıyla verileri arşivleyen yüz binlerce şirket, Veri Sorumluları Sicil Kurulu’na kayıt yaptıracak. Sicile kayıt olmak için veri sorumlusu özel hukuk tüzel kişilerinden, “sicil ücreti” alacak. Kayıt yaptırmayan özel hukuk tüzel kişileri veri paylaşımı yapamayacak.

Kimler paylaşacak?

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre komisyon üyelerine bilgi veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir, “Türkiye’de kim veri işliyorsa, bu kanun kapsamına girebilir. Kapsamını kurul belirleyecek. Vatandaşın rızası olmaksızın bu veriler paylaşılamayacak. Bilgiler bizim sicilimize kaydolduğu zaman, vatandaş ‘Hangi GSM şirketi, verilerimi hangi alanda kimlerle paylaşıyor’ bakacak” dedi.

Uygulamanın ücrete tabi olması ile Türkiye’de veri temelli ekonomiye geçişi amaçladıklarını kaydeden Bilir, alınacak ücretin işletmenin cirosuna göre değişmeyeceğini belirtti. Bilir, bankalar, sigorta şirketleri, hastaneler gibi ulusal şirketlerin yanı sıra Google, Apple, Facebook gibi Türkiye’de veri işleyen uluslararası şirketlerin de yasaya tabi olarak kayıt yaptıracaklarını söyledi. 

Hukukçu görüşü

Avukat Kürşat Ergün, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Düzenleme ile şirketin elinde bulunan, ticari anlamda kullanılmasına müsaade edilen verilerin izin dışındaki başka alan ve mecralarda kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sisteme kayıt için alınması planlanan 102 liralık ücret uygulanmamalı. Ücret talep edilmesi yasanın amacına aykırı. Ücret getirip zorlaştırmak yerine ‘Firmaları nasıl merkezi bir çatı altına sokarız?’ diye düşünülmeli.”

ETİKETLER

şirketTBMM Plan Bütçe Komisyonutorba yasa102 lira ücretharçVeri Sorumluları Sicil Kurulukişisel veriarşivhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24