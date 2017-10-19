Devlet, 'kırmızı fularlı kız'ın annesine tazminat ödeyecek (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri\'ne

Haberimizi, \'25 bin 77\' olarak yazılan tazminat miktarını, \'25.77\' olarak düzeltip, yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - GEZİ olaylarının ardından kaçtığı Suriye\'de terör örgütü PKK için çatışırken, Rakka\'da ölen ve kamuoyunda \'kırmızı fularlı kız\' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil\'in annesi Nuray Erçağan, 4 yıl önce haksız yere gözaltına alındığı iddiasıyla açtığı tazminat davasını kazandı. Devlet, Erçağan\'a 1 günlük gözaltı bedeli olarak 25.77 TL maddi, 200 TL de manevi tazminat ödeyecek.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi\'nde görülen duruşmaya davacı Nuray Erçağan katılmazken, onu temsilen avukat Hakan Evcil duruşmada yer aldı. Davalı olan Hazine\'yi ise avukat Haydar Tercanlı temsil etti. Savcı Hüseyin İsli, esas hakkındaki mütalaasında, davacı Erçağan\'ın 2 Haziran 2013 tarihinde yakalandığı, doktor raporu, kimlik ve fotoğraf tespiti yapıldıktan sonra 3 Haziran 2013 günü serbest bırakıldığı, bu şekilde 1 gün gözaltında kaldığı ve hakkında kamu davası açıldığı; ancak Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin verdiği beraat kararının 2 Şubat 2016 tarihinde kesinleştiğini belirterek, davacıya mahkemece takdir edilecek miktarda tazminat ödenmesine hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.

Şermin Başverdi başkanlığındaki mahkeme heyeti, Erçağan\'ın maddi tazminat talebini kısmen kabul ederek, 25.77 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı Hazine\'den alınarak, davacıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Erçağan\'ın manevi tazminat talebini de kısmen kabul ederek, 200 TL\'nin faiziyle ödenmesine hükmetti.

Nuray Erçağan\'ın avukatı Hakan Evcin, tazminat kararıyla ilgili \"Nuray hanım, 4 yıl önce akrabalarını Manavgat\'a yolcu etmek için Muratpaşa İlçesi\'ndeki Çallı semtinde bulunurken, o sırada göstericilerle birlikte gözaltına alındı. Mahkeme, kendisinin haksız yere gözaltına alındığına hükmetti. Açtığımız tazminat davasında bize çıkan rakam, gelirini ispat edemeyenler için uygulanan bir miktar. Nuray hanım da ev hanımı olduğu için 4 yıl önceki asgari ücreti göz önüne alan mahkeme 1 günlük ücreti 25.77 TL olarak hükmetti\" diye konuştu.



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