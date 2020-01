Devlet kendi yasağını dinlemiyor; Et ve Süt Kurumu hazır kıyma satıyor!

Kasaplarda satılan hazır kıyma ve köftenin satışına getirilen yasağa kasaplar uymazken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'nun şubesinde de uyulmadığı ortaya çıktı. Müşteri görmeden kasap tarafından önceden çekilen ve içine ne konulduğunun görülememesi sebebiyle 2016 yılı başlarında yasak getirilmişti.

Vatandaş, et fiyatlarının çok yüksek olduğunu, kasaplar ise düşük fiyata sattıkları için zor durumda kaldıklarını söylüyor. Vatandaş ve esnaf cephesinde durum böyleyken, konu hakkındaki en yetkili isim olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarında spekülasyonlara izin vermeyeceği hakkında açıklamalarda bulunuyor. Et fiyatlarının spekülatörler aracılığıyla yükseltilmeye çalışıldığına vurgu yapan Bakan Çelik, et fiyatlarına müdahale edeceklerini, artan fiyatların Et Süt Kurumu’ndan piyasaya müdahale edileceği bilgisini verdi.

"Etten çekilen kıymaya göre ucuz olduğu için tercih ediliyor"

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre vatandaşın sağlığı için 2016’da devreye giren hazır kıyma ve köfte satışına engel koyan tebliğe birçok kasap tarafından uyulmadığı görüldü. Tebliğe uymayan sadece kasaplar da değil. Et fiyatlarına müdahale etmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından devreye sokulan Et ve Süt Kurumu’nun İstanbul’daki bir şubesinde de hazır kıyma satışı yapıldığına şahit olduk. Yasak olmasına rağmen hazır kıyma satışının nasıl yapıldığını sorduğumuz Et ve Süt Kurumu’nun şubesindeki yetkili, “Yasak ancak satış yapıyoruz. Etten çekilen kıymaya göre biraz daha ucuz olduğu için vatandaşlarımız tercih ediyor” dedi. Kasaplar da hazır kıyma ve köfteye vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini, özellikle hazır kıymanın fiyatının daha düşük olduğu için tercih edildiğini ifade etti.

"Mahalle kasapları 22-23 liraya karkas et bulamıyoruz”

Fatih’teki bir kasap ise şu anda karkas etin kilogramını 26-27 liradan aldıklarını, bu zaman kadar yapılan açıklamalar rağmen 22-23 lira seviyesinden hiç bir zaman karkas et alamadıklarını dile getirdi.

Kilogramı 26-27 liraya alınan karkas etin dışında ek maliyetlerinin de olduğunu kaydeden Fatih’teki kasap, “Dükkan kirası, sigorta, elektrik, su giderleri ve çalışan masrafları gibi fiyatı arttıran birçok unsur var. Kaldı ki biz mahalle kasapları 22-23 liraya karkas et bulamıyoruz” diye konuştu. Et fiyatları arttıkça vatandaşın hazır kıyma ve kalitesi düşük etlere yöneldiğini söyleyen kasap, denetimlerin de yetersiz olduğunu savundu.

Et ve Süt Kurumu piyasaya müdahale etti

Artan et fiyatları sonrasında Et ve Süt Kurumu’ndan piyasaya müdahale geldi. Dün itibariyle kasaplara 22.5 TL’den karkas kırmızı et satışına başlandığı bildirildi. Et ve Süt Kurumu, kasaplara kilosu 22.5 TL +KDV’den taze karkas sığır eti; yemek şirketlerine ve et sanayicilerine de 20.5 TL+KDV fiyatla dondurulmuş karkas sığır eti satmaya başladı. ESK’ya kredi kartıyla da ödeme yapılabileceği ifade edildi.

Tebliğ yasaklıyor

ET ve Et Ürünleri Tebliği Değişikliği 13/2/2015 tarih ve 29266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, kasap, market vb. perakende işletmelerde fermente sucuk, pastırma, köfte gibi et ürünleri üretilemiyor. Aynı şekilde bu işletmelerde önceden çekilmiş ve paketlenmiş günlük kıyma da satılamıyor.