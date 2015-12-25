Devlet, kaza kurşunuyla felç olan askerden 1,85 liralık mermi parasını istedi!

Askeri mahkeme, Kıbrıs’ta askerliğini yaparken silahının ateş alması sonucu boyundan aşağısı felç olan er Barış Gözen için tüfeğin mermisinin 1 lira 85 kuruş tutarındaki maliyeti ödemesine karar verdi. Mahkeme, tazminat davasında bilirkişinin 1 milyon 26 bin TL’lik tazminatı çok görerek, Gözen’e 129 bin lira ödenmesine karar verdi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Gözen, vatani görevini 2009’da KKTC’de yaptı. 18 Şubat 2009’da eğitim dönüşü “doldur-boşalt” yapmadan dolu tüfekle arkadaşlarıyla birlikte nizamiyede beklerken silahı ateş aldı. Mermi Gözen’in omuriliğini parçalarken, yüzde 100 oranında ve ömür boyu bakıcıya muhtaç biçimde engelli kaldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Savcılığı, Gözen hakkında “emre itaatsizlikte ısrar” ve “kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek” suçlarından dava açtı.

Tazminatta indirim

Askeri mahkeme, yargılama sonucunda “emre itaatsizlikte ısrar” ve “kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek” suçlarından Gözen’in beraatine karar verdi. Ancak mahkeme, “Sanığın eylemi nedeniyle sebebiyet verdiği bir adet mermi bedeli olan 1.85 lira tutarındaki hazine zararının saklı tutularak takibi için ilgili belgelerin birlik komutanlığına gönderilmesine” hükmetti.

Öte yandan Barış Gözen, Milli Savunma Bakanlığı aleyhine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde 2011’de tazminat davası açtı. Askeri bilirkişi hazırladığı ilk raporunda, “ömür boyu bakıma muhtaç kalan, yüzde 100 malul olan Gözen’e 1 milyon 26 bin 201 lira” ödenmesi gerektiğini belirtti. Ancak askeri mahkeme miktarı fazla bularak aynı bilirkişiden yeniden rapor hazırlamasını istedi. İkinci raporda Gözen’e ödenmesi gereken tazminat miktarı 547 bin 609 liraya indirildi. Askeri Mahkeme, bu raporu da kabul etmezken yeni bilirkişi tayin etti. Yeni tayin edilen bilirkişi, raporunda Gözen’e 129 bin 889 lira maddi ve manevi tazminatın ödenmesinin yeterli olacağına vurgu yaptı. Mahkeme, son gelen bilirkişi raporunu kabul ederek karar verdi.

Gözen, avukatı Turgay Turgut aracılığıyla Askeri Mahkeme’nin kararına itiraz etti. Avukat Turgut, “Ailesinin geçimini sağlayacak tek kişi olan Gözen, şimdi hem kendisi hem de ailesi muhtaç duruma gelmiştir dedi.

Gözen, tazminat miktarına tepki göstererek, “Sadece nefes alıyorum, kafamdan aşağısı felç ve işlev görmüyor. Keşke ölseydim. Devlet önce kurşun parasını istedi, şimdi de bunu bana reva görüyor” dedi.