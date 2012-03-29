Devlet, kamu çalışanlarını tazyikli su ve biber gazına boğdu!

Ankara’da “4+4+4” eğitim sistemiyle ilgili teklifi protesto etmek için iki gündür eylem yapan KESK üyelerine polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Sendikacıların yanı sıra aralarında çocukların da bulunduğu çevredeki bazı kişiler gazdan etkilendi. Ankara Valiliği ise eylemi organize edenler hakkında yasal işlem başlattı.

"4+4+4" eğitim sistemiyle ilgili kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto için yaklaşık 29 saatten bu yana Kızılay'da eylem yapan KESK üyelerine polis gaz bombaları, göz yaşartıcı biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Aralarında çok sayıda memur ve öğretmenin de bulunduğu eylemcilerle polis arasında Ankara sokaklarında kovalamaca yaşandı. Müdahalenin ardından bir grup gösterici yeniden Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bir araya geldi. Polis ile eylemciler arasında gerginlik sürüyor.

Eyleme destek veren BDP milletvekili Sebahat Tuncel de gazdan etkilenenler arasında.

Ankara Emniyeti, sabah saatlerinde dağılmaları için KESK üyelerine bir saat süre vermişti. Polis ekipleri, aksi takdirde eyleme müdahale edileceğini bildirmişti.

Sürenin dolması üzerine güvenlik güçleri gruba dağılmaları yönünde bir kez daha uyarıda bulundu.

Bu sırada eyleme katılan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve beraberindekiler emniyet yetkilileriyle görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çam, eylemi barışçıl şekilde tamamlama kararı aldıklarını, KESK yöneticilerinin de kendi aralarında görüşerek makul bir süre belirleyeceklerini dile getirdi.

Çam, bir soru üzerine ''Bize göre eylem amacına ulaştı. Sadece Ankara'da değil İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde eylemler vardı'' dedi.

Meclis'e yürümek istediler

KESK üyeleri GMK Bulvarı'nda sloganlar atıp eylemi sürdürürken açıklama yapan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, teklifin görüşüleceği saatlerde TBMM önünde basın açıklaması yapmak istediklerini söyledi.

Meclis önündeki açıklamanın ardından eylemi bitireceklerini kaydeden Özgen, bu konuda güvenlik güçlerinin anlayışını beklediklerini ifade etti.

KESK Genel Başkanı Özgen, polis müdahalesinin yasalara aykırı olacağını savundu.

Gazdan etkilenen çocuğa polislerin müdahalesi ilginç görüntüler oluşturdu.

CHP’li vekiller tepkili

Bu arada, KESK’in eylemi devam ederken CHP Milletvekilileri Rıza Türmen, Süleyman Çelebi ve Musa Çam TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Türmen, “Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını zor kullanarak engelleyen, muhalefeti Komisyona sokmayan, sadece iktidar milletvekillerinin oylarıyla yasa teklifinin kabul edildiği bir rejimin adı demokrasi olamaz” diye konuştu.

Türmen, ''Bildirim yapılmamış olsa bile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı engellenemez. Bu konuda AİHM kararı var'' görüşünü savundu.

Süleyman Çelebi ise ''Emniyet, seyahat şirketlerini tek tek arayarak, 'giderseniz sizi terör örgütü kapsamına alırız' demiştir. Cop, gaz, tazyikli su kullanılarak hak arama özgürlüğü ihlal edilmektedir. AKP'nin faşizan anlayışı doğru değil'' dedi.

Kar altında sabahladılar

Soğuk ve kar yağışına rağmen dün geceyi sokakta geçiren KESK üyelerine, CHP'li milletvekilleri destek verdi.

Meclis’te zorunlu eğitim yasa teklifinin görüşüldüğü saatlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve bazı CHP milletvekilleri Kızılay'a gitti. Eylemcilere seslenen Gürsel Tekin, "Mücadeleye devam" dedi.

Ateş yakıp, halay çekerek ısınmaya çalışan eylemcilere CHP'li milletvekilleri de eşlik etti.

Tandoğan Meydanı’nda dün toplanan gruba polis müdahale etmiş eylemcilerin Kızılay'da toplanan grupla bir araya gelmesi basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak engellenmişti.

Yasal işlem başlatıldı

Bu arada Ankara Valiliği, KESK'in, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı protesto eyleminin polisin müdahalesiyle sona ermesine ilişkin, polisin mevzuatta öngörülen tüm görevlerini yerine getirdiği bildirildi.