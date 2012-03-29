Devlet, kamu çalışanlarını tazyikli su ve biber gazına boğdu!

Ankara’da “4+4+4” eğitim sistemiyle ilgili teklifi protesto etmek için iki gündür eylem yapan KESK üyelerine polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Sendikacıların yanı sıra aralarında çocukların da bulunduğu çevredeki bazı kişiler gazdan etkilendi. Ankara Valiliği ise eylemi organize edenler hakkında yasal işlem başlattı.
"4+4+4" eğitim sistemiyle ilgili kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto için yaklaşık 29 saatten bu yana Kızılay'da eylem yapan KESK üyelerine polis gaz bombaları, göz yaşartıcı biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Aralarında çok sayıda memur ve öğretmenin de bulunduğu eylemcilerle polis arasında Ankara sokaklarında kovalamaca yaşandı. Müdahalenin ardından bir grup gösterici yeniden Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bir araya geldi. Polis ile eylemciler arasında gerginlik sürüyor.
Eyleme destek veren BDP milletvekili Sebahat Tuncel de gazdan etkilenenler arasında.
Ankara Emniyeti, sabah saatlerinde dağılmaları için KESK üyelerine bir saat süre vermişti. Polis ekipleri, aksi takdirde eyleme müdahale edileceğini bildirmişti.
Sürenin dolması üzerine güvenlik güçleri gruba dağılmaları yönünde bir kez daha uyarıda bulundu.
Bu sırada eyleme katılan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve beraberindekiler emniyet yetkilileriyle görüştü.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Çam, eylemi barışçıl şekilde tamamlama kararı aldıklarını, KESK yöneticilerinin de kendi aralarında görüşerek makul bir süre belirleyeceklerini dile getirdi.
Çam, bir soru üzerine ''Bize göre eylem amacına ulaştı. Sadece Ankara'da değil İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde eylemler vardı'' dedi.
Meclis'e yürümek istediler
KESK üyeleri GMK Bulvarı'nda sloganlar atıp eylemi sürdürürken açıklama yapan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, teklifin görüşüleceği saatlerde TBMM önünde basın açıklaması yapmak istediklerini söyledi.
Meclis önündeki açıklamanın ardından eylemi bitireceklerini kaydeden Özgen, bu konuda güvenlik güçlerinin anlayışını beklediklerini ifade etti.
KESK Genel Başkanı Özgen, polis müdahalesinin yasalara aykırı olacağını savundu.
Gazdan etkilenen çocuğa polislerin müdahalesi ilginç görüntüler oluşturdu.
CHP’li vekiller tepkili
Bu arada, KESK’in eylemi devam ederken CHP Milletvekilileri Rıza Türmen, Süleyman Çelebi ve Musa Çam TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Türmen, “Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını zor kullanarak engelleyen, muhalefeti Komisyona sokmayan, sadece iktidar milletvekillerinin oylarıyla yasa teklifinin kabul edildiği bir rejimin adı demokrasi olamaz” diye konuştu.
Türmen, ''Bildirim yapılmamış olsa bile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı engellenemez. Bu konuda AİHM kararı var'' görüşünü savundu.
Süleyman Çelebi ise ''Emniyet, seyahat şirketlerini tek tek arayarak, 'giderseniz sizi terör örgütü kapsamına alırız' demiştir. Cop, gaz, tazyikli su kullanılarak hak arama özgürlüğü ihlal edilmektedir. AKP'nin faşizan anlayışı doğru değil'' dedi.
Kar altında sabahladılar
Soğuk ve kar yağışına rağmen dün geceyi sokakta geçiren KESK üyelerine, CHP'li milletvekilleri destek verdi.
Meclis’te zorunlu eğitim yasa teklifinin görüşüldüğü saatlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve bazı CHP milletvekilleri Kızılay'a gitti. Eylemcilere seslenen Gürsel Tekin, "Mücadeleye devam" dedi.
Ateş yakıp, halay çekerek ısınmaya çalışan eylemcilere CHP'li milletvekilleri de eşlik etti.
Tandoğan Meydanı’nda dün toplanan gruba polis müdahale etmiş eylemcilerin Kızılay'da toplanan grupla bir araya gelmesi basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak engellenmişti.
Yasal işlem başlatıldı
Bu arada Ankara Valiliği, KESK'in, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı protesto eyleminin polisin müdahalesiyle sona ermesine ilişkin, polisin mevzuatta öngörülen tüm görevlerini yerine getirdiği bildirildi.
Açıklamada şöyle denildi: "Önceden uyarı yazıları tebliği ve eylemin yasalara aykırı olduğuna ilişkin basın açıklamalarıyla önleyici zabıta hizmetlerinin, başka illerden Ankara'ya gelerek değişik bölgelerde toplanan eylemcileri ayrı ayrı yerlerde enterne ederek grupların buluşmalarına imkan vermeyerek 29 saat süreyle aralıksız ve soğukkanlılıkla grupların etrafında güvenlik tedbiri alarak suç işlenmesini önlemeye yönelik stres yönetiminin ve çağdaş güvenlik mühendisliğinin emsalsiz örneğini ortaya koyan Ankara polisi mevzuatta öngörülen tüm görevlerini yerine getirmiştir. Ankara'da yasal olmayan bu eyleme her türlü ikaz ve uyarılara rağmen tevessül eden ve meydana gelen her türlü olaylardan ve doğabilecek zararlardan sorumlu olan eylemi organize edenler ile katılanlar hakkında da gerekli yasal işlemlere başlanmıştır."
Kılıçdaroğlu'ndan tepki
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4+4+4 yasa teklifini protesto için Ankara'da biraraya gelen eğitimcilere müdahaleyi eleştirdi. "Türkiye'de demokrasi yok" diyen Kılıçdaroğlu, bu tarz engellemelerin Batı'da da, "Türkiye'de sağlıklı bir demokrasi yok" anlayışını uyandırdığını söyledi.
İzmir'de oturma eylemi
İzmir'de, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto için toplanan KESK üyeleri, Ankara'da polisin gösterilere müdahalesi üzerine AK Parti İzmir İl Başkanlığı önüne yürüyerek, oturma eylemi yaptı.
Konak Meydanı eski Sümerbank binası önünde toplanan KESK üyeleri ve destek veren gruplar, pankart ve dövizler açıp, sloganlar atarak Konak Meydanı'na çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi yanındaki alana kadar yürüdü. Polisin, Konak Meydanı'na girişlerine karşı önlem aldığı KESK üyeleri, alanda bir süre daha slogan attı.
Eyleme destek veren CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, KESK üyelerinin sokakta gösterdiği tepkiyi, üyesi olduğu partinin milletvekillerinin de TBMM çatısı altında gösterdiğini belirtti. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifini savunanların, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'na 399 hapis cezası isteyenler olduğunu iddia eden Moroğlu, destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.
Konuşmaların ardından halay çekmeye başlayan grup, Ankara'da göstericilere polisin müdahale ettiği bilgisi ulaşınca, tepki amacıyla AK Parti İl Başkanlığı'na yürüyüşe geçti. Polis, AK Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu Halit Ziya Bulvarı üzerinde grubun parti binasına yaklaşmasını engellemek için önlem aldı. Bulvara ulaşan grup, slogan atarak, hükümeti protesto ettikten sonra oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 1 saat oturma eylemini sürdüren grup, daha sonra dağıldı.
Oturma eylemi süresince bulvar trafiğe kapatıldı.