Devlet, İmralı'ya heyet mi gönderdi?

PKK yöneticisi Murat Karayılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik harekât öncesi devlet yetkililerinin İmralı’da kapsamlı bir görüşme yaptığını iddia etti. İddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. HDP kulislerinde söz konusu bilginin gerçek olup olmadığına dair net bir bilgi olmamasına karşın, İmralı’da görüşme gerçekleştiyse bunun son dönemde değil, bir yıl önce yapılmış olabileceği belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan HDP kaynakları, iddianın gerçek olup olmadığı konusunda bir bilgi olmamasına karşın, İmralı’da bir görüşme gerçekleştiyse bu görüşmenin en az bir yıl önce gerçekleşmiş olabileceği yorumları dile getiriliyor.

İmralı’da kamuoyu tarafından bilinen son görüşme, Eylül 2016 tarihinde Mehmet Öcalan’ın bayram ziyareti kapsamında gerçekleşmişti.

PKK yöneticisi Murat Karayılan, kendilerine yeni bilgiler ulaştığını ileri sürerek, İmralı’da Türkiye ve Rusya’nın, Afrin harekatı konusunda Abdullah Öcalan’a baskı yaptığını, Öcalan’ın kendisine gelen heyetin taleplerini reddettiğini iddia etmişti.