T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devlet, İmralı'ya heyet mi gönderdi?

Afrin harekatı öncesi devlet yetkililerinin İmralı'da kapsamlı bir görüşme yaptığı iddia edildi

26 Mart 2018 10:24

PKK yöneticisi Murat Karayılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik harekât öncesi devlet yetkililerinin İmralı’da kapsamlı bir görüşme yaptığını iddia etti. İddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. HDP kulislerinde söz konusu bilginin gerçek olup olmadığına dair net bir bilgi olmamasına karşın, İmralı’da görüşme gerçekleştiyse bunun son dönemde değil, bir yıl önce yapılmış olabileceği belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan HDP kaynakları, iddianın gerçek olup olmadığı konusunda bir bilgi olmamasına karşın, İmralı’da bir görüşme gerçekleştiyse bu görüşmenin en az bir yıl önce gerçekleşmiş olabileceği yorumları dile getiriliyor.

İmralı’da kamuoyu tarafından bilinen son görüşme, Eylül 2016 tarihinde Mehmet Öcalan’ın bayram ziyareti kapsamında gerçekleşmişti.

PKK yöneticisi Murat Karayılan, kendilerine yeni bilgiler ulaştığını ileri sürerek, İmralı’da Türkiye ve Rusya’nın, Afrin harekatı konusunda Abdullah Öcalan’a baskı yaptığını, Öcalan’ın kendisine gelen heyetin taleplerini reddettiğini iddia etmişti.

ETİKETLER

İmralıAbdullah ÖcalanPKKAfrin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24