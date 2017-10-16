Devlet, ihbarcı vatandaşlara toplam 10 milyon 70 bin lira verdi!

2015 yılında uygulamaya konulan ‘muhbir vatandaş’ uygulamasında 'ihbarcılara' devlet tarafından toplam 10 milyon 70 bin lira dağıtıldığı açıklandı.

Resmi Gazete’nin 31 Ağustos 2015 tarihli sayısında yayımlanan ‘Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik’ ile ‘terörle mücadele’de yeni bir dönem başladı. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede uygulanan para ödülü sistemiyle İçişleri Bakanlığı, aranan kişileri www.terorarananlar.pol.tr internet sitesinden liste halinde ilan etti.

Bu lişileri; ‘Kırmızı’, ‘Mavi’, ‘Yeşil’, ‘Turuncu’ ve ‘Gri’ olmak üzere 5 ayrı kategoride listeleyen Bakanlık, yakalanmalarına katkı sağlayanlara 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini duyurdu; adeta yurttaşlardan muhbirlik istedi. Yurttaşları muhbirliğe yönelteceği iddiasıyla çok eleştirilen bu uygulamada şu ana kadar 10 milyon TL dağıtıldı

‘Birçok eylem engellendi’



Uygulanan bu ‘muhbir vatandaş’ sistemi karşılık buldu ve ilgili birimlere birçok ihbar geldi. Halkın yaptığı ihbarların ‘terörle mücadele’ kapsamında yapılan operasyonlara, saldırıların önlenlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan kişilerin yakalanmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunan 69 terör örgütü mensubu ölü olarak, 14 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sonucunda www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunmayan 493 terör örgütü mensubu ölü olarak, 33 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve böylelikle olması muhtemel birçok terör eyleminin engellenmesi sağlanmıştır.”



Açıklamada, ayrıca ihbarları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına, eylemlerin önlenmesine ve bu suçların aydınlatılmasına katkı sağlayanlara da toplamda 10 milyon 70 bin lira para verildiği kaydedildi.

727 kişi daha listede

Aranan kişiler 5 farklı listede yer alıyor. Kırmızı listedekiler için 4 milyon, mavi listedekiler için 1,5 milyon, yeşil listedekiler için 1 milyon, turuncu listedekiler için 600 bin ve gri listedekiler için 300 bin lira ödül verecek olan İçişleri Bakanlığı, bu kişileri ihbar edenlerin kimliklerini ise deşifre etmiyor. Aranan 727 kişi ihbarlar sonucu yakalanması durumunda toplam 510 milyon lira dağıtılacak.