"Devlet ihalesi aldı, taşere edip çivi bile çakmadan 6.5 milyon lira kâr etti"

Devletten 19.5 milyon liraya aldığı Hacettepe Üniversitesi Acil Servis ihalesini taşerona 13 milyona sattığı ileri sürülen İnelsan firması "çivi bile çakmadan" 6.5 milyon lira kâr ettiği iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberi şöyle:

Hacettepe Üniversitesi Acil Servis ihalesinde yeni skandallar yaşanıyor. Daha önce AKP'li vekilin aile şirketine verilen ihale feshedildi. Üniversite yönetimi, yaklaşık maliyetin 2 milyon üzerine işi başka bir firmaya verdi. İşi alan firma da yüzde 33 tenzilatla taşerona devretti.

AKP'li vekil dava açtı

Acil servis işini Murat Tuncer'in rektörlüğü döneminde 2012 yılında AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun aile şirketi Ensarioğlu İnşaat aldı. Ancak 4 yıl geçmesine rağmen iş bitirilemedi. Rektör değişikliğinden sonra yeni yönetim AKP'li Ensarioğlu'nun işini feshetti. Vekil, haksız fesih yapıldığı iddiasıyla üniversite yönetimini mahkemeye verdi. Acil servis işinin yaklaşık maliyeti 17.71 milyon lira olarak belirlendi. Pazarlık usulü yapılan ihalenin fiyatının daha düşük olması beklenirken, 2 milyon lira daha fazlasına 19.45 milyona İnelsan İnşaat'a verildi.

Firmanın danışmanıydı

Temel atma töreninde konuşan Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreteri Candan Gökçeoğlu, seçtikleri firmanın çok başarılı olduğunu ve daha önce kendisinin firmaya danışmanlık yaptığını söyledi. Bundan önce ihale AKP'li Ensarioğlu'ndaydı.

İhaleyi alan İnelsan firması, sözleşme bedeli olan 19.5 milyon liradan yüzde 33 tenzilatla işin tamamını Özver İnşaat'a taşere etti. Böylece daha işin başında firma 6.5 milyon lira kâr elde etmiş oldu.

Yine pazarlık usulü verildi

Geçmiş yönetimi, ihaleleri ‘pazarlık usulü' yapıyor diye eleştiren yeni yönetim, acil servis ihalesini yine aynı yolla verdi.

Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreteri Candan Gökçeoğlu tarafından hazırlanan davet listesinde İnelsan, Yıldızlar, Özaltın, Türkerler ve Bayyap yer aldı. Akfen ise 6. firma olarak davet edildi. Türkerler ve Bayyap ihaleye teklif vermedi.