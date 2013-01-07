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Ekonomi

Devlet, hazine ihalesiyle borçlandı, İMKB tavan yaptı

Hazine, bugün gerçekleştirdiği 2 devlet tahvili ihalesinde net 3 milyar 851,5 milyon lira borçlandı.

07 Ocak 2013 16:48

Hazine, bugün gerçekleştirdiği 2 devlet tahvili ihalesinde net 3 milyar 851,5 milyon lira borçlandı.
Hazine'nin bugün düzenlediği 4 yıl (1519 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde, basit faiz 6,51, bileşik faiz ise 6,62 oldu.

İhalede, nominal teklif 10 milyar 853,8 milyon lira olurken, nominal satış 1 milyar 554,2 milyon lira, net satış 1 milyar 738,8 milyon lira oldu. İhalede kamu kuruluşlarına satış yapılmazken, piyasa yapıcılarından 9 milyar 118,5 milyon liralık teklif geldi ve 638,3 milyon liralık net satış yapıldı.
Valör tarihi 9 Ocak 2013 olan ihalenin itfa tarihi ise 8 Mart 2017 olarak belirlendi.

Hazine'nin düzenlediği ihalelerde alınan sonuçların pozitif etkisiyle gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 6,24'e gerilerken, İMKB 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesi olan 80.338,69 puana yükseldi.
Güne yüzde 6,38 seviyesinden başlayan gösterge tahvilin bileşik faizi, Hazine'nin düzenlediği ihalelerde istediği borçlanmayı önceki ihalelere göre daha düşük bir faiz oranıyla gerçekleştirmesinin ardından bu dakikalarda yüzde 6,24'e geriledi.

İMKB 100 endeksi 2. seansa yatay bir açılış yaptıktan sonra gelen ihale sonuçlarının ardından alışların etkisini artırmasıyla tarihinde gördüğü en yüksek seviye olan 80.338,69 puana yükseldi.
Analistler Hazine'nin yarın düzenleyeceği ihalelerin de piyasalar üzerinde etkili olacağını ve pozitif görünümün devam edebileceğini kaydediyor.

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