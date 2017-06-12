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Devlet hastanesinde klima bozulunca yelpaze kullandılar

"Bu olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

12 Haziran 2017 19:29

Ağrı Devlet Hastanesi'nde klimanın arızalanması sonucu ameliyat sırasında "karton yelpaze" kullanılması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.  Söz konusu olayın bir ay önce gerçekleştiğini açıklayan Ağrı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ali Bulut, görüntülerin ortaya çıkmasına, "Bir komplo ile karşı karşıyız" diye tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; devlet hastanesi ameliyathanesinde iklimlendirme ve havalandırma sisteminde geçen ay arıza meydana geldi. Devlet Hastanesi yönetimi de konuyu resmi yazıyla Ağrı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bildirdi.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ali Bulut, bu nedenle Diyadin Devlet Hastanesi'ndeki kullanılmayan klimayı Ağrı'ya getirmek için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Diğer dört ameliyathanede de durumun aynı olduğunu, bu süreçte "acil" dışındaki ameliyatların ertelendiğini ifade eden Bulut, "yönetimi güç durumda bırakmak için yelpazeli ameliyat görüntülerinin çekildiğini ve servis edildiğini" öne sürdü.

"Gerekli soruşturmayı başlattık"

Bulut, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Gerekli soruşturmayı başlattık. Bu olaya karışanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü Ağrı'da daha havalar ısınmış değil, yelpaze yapılacak kadar içeriler sıcak değil. Zaten önümüzdeki Ekim ayında Ağrı Devlet Hastanesi yeni hizmet binasına taşınacak. Bu nedenle yeni bir klima yerine Diyadin'le sorunu çözmek istedik."

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