"Devlet hastaneleri ödemeleri 400 güne uzattı, sağlık şirketleri zorda"

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AKP Eskişehir milletvekilleri ve AKP il başkanına birer mektup gönderip, kamu hastanelerinin medikal şirketlerine para ödeyemediğini belirtti.

Sözcü’nün haberine göre kamu hastanelerine sattıkları tıbbi malzeme, protez, ortez, laboratuvar ekipmanı gibi ürünlerin parasının sözleşme gereği en geç 120 ila 200 gün içinde ödenmesi gerektiğini hatırlatan Güler, “Ancak son 6 aylık süreçte kamu hastanelerimiz ödemeleri ne yazık ki 400 günü aşan belirsiz sürelere uzatıyor. Son derece stratejik olan sektör, faaliyetlerini sürdüremez noktaya geldi” dedi.

Hastanelerin ihtiyaç duydukları ilaç dışı ürün ve hizmetleri Kamu İhale Kanunu kapsamında özel sektörden tedarik ettiğini hatırlatan Güler, ancak uzun süredir ödemelerde yaşanan problemlerin 150’ye yakın ETO üyesi firmayı ve stratejik konumdaki sektörü faaliyetlerini sürdüremez noktaya getirdiğini anlattı.

Diğer şehirlerdeki kamu hastanelerinde de nakit sıkıntısının yaşandığı belirtildi.