"Devlet harcamalarına nasıl çeki düzen verildiği gün be gün duyurulmalı"

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, kamu maliyesi ile ilgili olarak devlet harcamalarına nasıl çeki düzen verildiğinin gün be gün duyurulması" gerektiğini söyledi. Müderrisoğlu bunun milletin desteğinin sağlanmasının ön şartı olduğunu kaydetti.

"Müzmin muhalifler... Tedbirler... İlave yapılması gerekenler..." başlığıyla bir yazı kaleme alan Müderrisoğlu yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla mücadele programının da teyit ettiği gibi her şeyi devletten beklemek yerine, elini taşın altınauzatmak gerekiyor. Ve bu duruşun, bir anlık, bir günlük olmaması, yalnızca Bakan beyle aynı fotoğraf karesine girmekten ibaret kalmaması önem taşıyor. 'Bu mücadelede ben de varım' diyen herkesin hakiki manada yaptıklarını düzenli olarak kamuoyuna ilan etmesi de ayrı bir anlam kazanıyor. Milletin desteğinin sağlanmasının ön şartı da devlet harcamalarına nasıl çeki düzen verildiğinin gün be gün duyurulmasından geçiyor!"