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Ekonomi

Devlet görevlilerinin asgari ücretin 25 katı maaş alması tartışma yarattı

Asgari ücretin 227 dolar olduğu İran'da, üst düzey devlet yetkililerinin 5 bin 600 doların üstünde maaş aldığı söylendi

03 Ekim 2016 00:54

İran'da üst düzey devlet yetkililerine verilen 'astronomik maaş' tartışma yarattı. İran Meclis Başkanı Ali Laricani, üst düzey devlet yetkililerine 'astronomik' düzeyde maaş ödenmesinin ülkedeki idari sistemi lekelediğini söyledi. Hesaplama Divanı Başkanı Adil Azer ise yaptığı açıklamada 397 müdürün 200 milyon riyalin (5 bin 600 dolar) üzerinde maaş aldığını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre İran Meclisi olağan toplantısında konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Belli bir kesimin astronomik düzeyde maaş alması, ülkedeki idari sistemi lekelemektedir. Bu kişiler aldıkları yüksek maaşları geri ödemelidir" dedi.

Ülkedeki yaklaşık 100 bin müdürün maaşının incelendiğini dile getiren Laricani, "Hesaplama Divanı'nın astronomik maaşlar hakkındaki raporu, yolsuzluğun boyutlarını ortaya çıkarabilir" diye konuştu.

Hesaplama Divanı Başkanı Adil Azer de bugünkü meclis toplantısında yaptığı açıklamada, 397 müdürün 200 milyon riyalin (5 bin 600 dolar) üzerinde maaş aldığını söyledi.

Asgari ücretin 8 milyon 120 bin riyal ( 227 dolar) olduğu İran'da, ekonomi uzmanları 5 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 20 milyon 300 bin riyal (645 dolar) olduğunu söylüyor.

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