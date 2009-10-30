'Devlet görevini yapsaydı suç işlenmeyecekti'

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kız kardeşinin sağlık karnesiyle doğum yapan Saynur Kandemir'e ‘iştirak halinde kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ve dolandırıcılık’ iddiasıyla açılan dava sonucunda ceza verilmedi.



Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, “Devletin görevini yerine getirmediği ve yaşama hakkını koruyacak kadar sağlık güvencesi sağlamadığı için suç işlenmiştir” denildi.



Mahkemenin emsal teşkil edecek kararına konu olan olay 4 Şubat 2009’da meydana geldi. Kandemir, Karasu Devlet Hastanesi’ne doğum yapmak için başvurdu. Sosyal güvencesi olmayan Kandemir, kız kardeşi Aysel Dervişoğlu’nun sağlık karnesini alarak doğumu kardeşi yapmış gibi gösterdi.



‘Çarem yoktu’



Olay ortaya çıkınca Kandemir hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu’nu 400 TL zarara uğratarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dava açıldı.



Kandemir, eşi ile sorunları olduğunu, başka çaresi olmadığı için bu yolu seçtiğini, kız kardeşinin sağlık karnesini de onun haberi olmadan kullandığını söyledi. Aysel Dervişoğlu ve eşi Ali Dervişoğlu da sağlık karnesinin kendilerinden habersiz alındığını söyledi. Üç yıla kadar hapsi istenen Kandemir, kızkardeşi ve eniştesi için, hakim emsal niteliğinde bir karar verdi.



Mahkeme, genç kadının ‘hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmadığı için suçu işlemek zorunda kaldığı’ tespitinde bulundu. “Sosyal bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, görevini yerine getirmedi” denilen karar özetle şöyle:



“Sanık Kandemir herhangi bir işte çalışmıyor ve geliri yok. Kocasının ilgilenmediği ve ekonomik olarak da destek almadığı anlaşılmaktadır. Bu olumsuz koşullar içerisinde olan Kandemir, gerek kendi sağlığı, gerekse doğacak çocuğunun sağlığı ve yaşama hakkını düşünerek çaresizlik içerisinde ablasının sağlık karnesini kullanmıştır. Sanık, sosyal bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin, kendisine asgari yaşama şartlarını sağlayacak bir gelir temin edememesi ve en azından yaşama hakkını koruyacak kadar sağlık güvencesi sağlamaması karşısında zorunlu olarak sözkonusu suçu işlemiştir. Devletin anayasa ile üzerine yüklenen görevleri yerine getirmemesi ve sanığın da suçu bu nedenle işlemek zorunda kalması karşısında, sanığın işlediği eylemin haksızlık içeriğinin azlığı dikkate alınarak sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararını vermek gerekmektedir.”



Cumhuriyet Savcısı, karara Yargıtay nezdinde itirazda bulundu.

