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Dünya

'Devlet gazetecilerin yazışmalarını takip ediyor'

Amerikalı gazeteci Peter Maass, 'Mesleğimle ilgili gizli bir konuda yazışmam gerektiğinde kripto tekniği kullanıyorum. Ancak bu şekilde devletin beni izlemesini engelliyorum' dedi

24 Ekim 2013 18:26

Amerikalı gazeteci Peter Maass, ABD'de gazetecilerin telefonlarının dinlendiğini ve yazışmalarının takip edildiğini, bu nedenle meslektaşları ile haberleşirken kripto tekniği kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Uzun yıllar Washington Post, Wall Street Journal ve New York Times gibi ülkenin önde gelen gazetelerinde çalışan gazeteci-yazar Peter Maass, 11 Eylül olayından sonra ABD'de haberleşme özgürlüklerinin sona erdiğini savundu. Maass, "Mesleğimle ilgili gizli bir konuda yazışmam gerektiğinde kripto tekniği kullanıyorum. Ancak bu şekilde devletin beni izlemesini engelliyorum" diye konuştu.

New York Üniversitesi'nin düzenlenlediği ''Devlet Gözetliyor'' konulu panelde konuşan Amerikalı gazeteci Peter Maass, Amerikan devletinin gazetecilerden "korktuğunu" söyleyerek, telefonlarının dinlendiğini, e-posta ile yollanan her şeyin devlet tarafından incelendiğini ileri sürdü.

Özel yazışmaları için çoğu zaman kripto yöntemini kullandığını söyleyen Maass, "Örneğin, son olarak, Edward Snowden ile ilgili bir haber yaparken yurt dışında yaşayan bir meslektaşımla kripto yöntemini kullanarak haberleşmek zorunda kaldım. Bu yöntem sayesinde çoğu zaman devletin beni izlemesini engelliyorum'' diye konuştu.

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