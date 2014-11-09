Devlet Galatasaray'ı yine mahkemeye verdi

Spor Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Arena'nın çatısını yapmadığı için dava açtığı Galatasaray'ı, bu kez de geçen sezonki hasılatın yüzde 7'sini ödemediği için mahkemeye verdi.

Galatasaray Kulübü’ne Seyrantepe’deki Türk Telekom Arena Stadyumu’nun çatısını açılır kapanır yapmadığı iddiasıyla dava açan Spor Genel Müdürlüğü, bu defa 2013-2014 sezonunda oynanan her maçtan elde edilen hasılatın yüzde 7’sinin kendi hesaplarına ödenmediği iddiasıyla yeni bir dava daha açtı.

Özge Eğrikar'ın Hürriyet'teki haberine göre, dava dilekçesinde futbol müsabakaları için satışa sunulan biletlerden elde edilen hâsılattan yüzde 7 oranındaki payın Spor Genel Müdürlüğü’ne yatırılması gerektiği anlatıldı.

Hasılatın yüzde 7’si genel müdürlüğe verilmeliydi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesinde, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğe ait tesislerde düzenlenen (intifa hakkı verilen tesisler hariç) resmi ve özel profesyonel her türlü futbol müsabakalarında ve yurt içindeki temsili ve milli futbol müsabakalarında bilet satışlarından elde edilen hasılatın hesap dağıtımı belirli kurallar çerçevesinde yapılır. İntifa hakkı verilen tesislerde ise müsabakaların net hasılatının sadece yüzde 7’si Genel Müdürlük payı olarak Genel Müdürlük hesabına gönderilir” hükmünü içerdiğini bildirdi.

Bugüne kadar ödeme yapılmadı

Yönetmeliğe göre Galatasaray Kulübü’ne protokolle devredilen Seyrantepe Spor Kompleksi’nde 2013-2014 futbol sezonunda oynanan maçlar için satışa sunulan kombine biletler, localar ve maç öncesi satılan biletler olmak üzere tüm maçlardan elde edilen hasılattan ayrılacak yüzde 7 oranındaki Genel Müdürlük payının tahsil edilebilmesi için davalı kulübe, 28 Mayıs 2014 günü ödeme yapması için yazı gönderildi. Her maçtan elde edilen hasılattan yüzde 7’lik payını isteyen Spor Genel Müdürlüğü’ne bugüne kadar ne bir ödeme yapıldı ne de hangi maçtan ne kadar hasılat elde edildiği hakkında bilgi verildi.

Genel müdürlük hasılatın yüzde 7’sini istedi

Türk Telekom Arena'da oynanan her maçtan elde edilen hasılattan yüzde 7’lik alacağının tahsilini isteyen Spor Genel Müdürlüğü’nün dilekçesinde, “Genel Müdürlük payı alacağımızdan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla asgari değer olarak 2 bin lira belirtmek suretiyle belirsiz alacağımızın bugüne kadar işleyecek faiziyle birlikte miktarının belirlenmesini ve alacağımıza hükmedilmesini istiyoruz” denildi.