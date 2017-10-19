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Devlet, fazla yatan parayı geri istedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da yaşayan 51 yaşındaki İrfan Peker, 1979 yılında ölen dedesiyle bu yıl yaşamını yitiren anneannesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen borç tebliğiyle büyük şaşkınlık yaşadı

19 Ekim 2017 15:14

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da yaşayan 51 yaşındaki İrfan Peker, 1979 yılında ölen dedesiyle bu yıl yaşamını yitiren anneannesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu\'ndan (SGK) gelen borç tebliğiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Önce, emekli dedesinin eksik prim borcu olan 458 TL’yi gecikme faiziyle birlikte 2 bin 8 TL olarak ödeyen Peker, daha sonra dedesinden anneannesine kalan maaşta da fazla ödendiği belirtilen parayı ödemek zorunda kaldı.
Çorum\'da, 38 yıl önce ölen Nurettin Ölçer ile bu yıl hayatını kaybeden eşi Nahide Ölçer’in torunu İrfan Peker, ilginç bir olay yaşadı. 1925 yılında doğan ve 1979 yılında ölen Nurettin Ölçer, 1976 yılında Bağ-Kur’dan emekli oldu. Vefat ettiği güne kadar emekli maaşını alan Ölçer’in torunu Peker’in eline bir yazı ulaştı. SGK tarafından 2015 yılında gönderilen yazıda Ölçer’in 1972, 1973, 1974 yıllarından Bağ-Kur prim borcu olduğu ve 458 TL olan ana borcun, faiziyle 2 bin 8 TL olduğu belirtildi.
Dedesinin prim borcunu ödeyen Peker, geçen 26 Mayıs’ta anneannesi Nahide Ölçer\'i de kaybetti. Peker, geçen 16 Ağustos\'ta eline ulaşan resmi bir yazıyla daha büyük şaşkınlık yaşadı. Yine SGK tarafından gönderilen yazıda, dedesinden anneannesine kalan emekli maaşında fazla ödeme yapıldığı belirtilerek, gereğinden çok yatan paranın mirasçılar tarafından ödenmesi gerektiği bildirildi.
Bu duruma isyan eden İrfan Peker, \"Yersiz ödemenin mirasçılar tarafından devlete iadesi istenmiş. Tabi ben bunu da araştırdığımda yersiz ödemenin nasıl olduğunu kimse söyleyemedi. Ama 1591 lirayı da bizden tahsil ettiler\" diye konuştu.

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