Devlet, Ermeni meselesi için yönetmen koltuğuna oturuyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Ermeni meselesini tarihi gerçeklere uygun bir şekilde anlatacak ve dünya kamuoyunda ses getirecek sinema filmi ve belgeseller için çalışma başlattıklarını" açıkladı.

Plan Bütçe Komisyonu’nda Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, RTÜK, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bütçeleri görüşüldü. Komisyonda konuşan Arınç, Ermeni meselesini tarihi gerçeklere uygun şekilde anlatacak film ve belgesel için hazırlıklara başladıklarını açıklayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

247 televizyon lisans bekliyor

“Ülkemizde kablo ortamında yayın yapmak üzere kablolu yayın lisansı verilen 120 televizyon, 1 radyo, uydu ortamında yayın yapmak üzere uydu yayın lisansı verilen 225 televizyon, 74 radyo kuruluşu bulunmaktadır. Karasal ortamda ise 247 televizyon ile 1059 radyo kuruluşunun lisans başvurusu bulunmaktadır. Karasal ortamda bu kadar fazla kuruluşun başvurusu olmasına rağmen, 1994 yılından beri söz konusu kuruluşlara lisans verebilmek için gerekli sıralama ihalesi gerçekleştirilememiştir.

'Eski anten direkleri sökülecek'

Karasal sayısal yayınların mevcut televizyonlarla izlenebilmesi için set top box adı verilen set üstü cihazlar kullanılması ya da bu teknolojiye uygun yeni televizyon alıcılarının temin edilmesi gerekecektir. Çalışmayla bütün yayın kuruluşları aynı anten kulesini kullanarak, kurulum ve işletim maliyetlerini minimize edecek. Karasal analog yayınları iletmeye yarayan eski anten direkleri ise karasal sayısal yayıncılığa geçiş tamamlandıktan sonra devre dışı kalacak. Görsel kirliliğe neden olan direkler sökülecek.

'Ölçümler Türkiye’yi kapsayacak'

Reyting ölçümleri daha önce nüfusu 20 binin üzerinde olan yerlerde yapılıyordu. Oysa nüfusu 20 binin altında olan yerler, Türkiye nüfusunun yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Yani daha önceki sistemde Türkiye nüfusunun yaklaşık 3’te 1’i ölçümün dışında bırakılıyordu. Bu nedenle ölçümlerin tüm Türkiye’yi kapsaması ve örneklemin Türkiye genelini temsil etmesi için 20 bin olan nüfus barajının tamamen ortadan kaldırılması uygun bir çözüm olarak değerlendirilmiştir. Böylece hem ölçümlerin tüm ülkeyi kapsaması ve sonuçların gerçekçi olması hem de mevcut sisteme getirilen temel eleştirilerden birinin tamamen bertaraf edilmesi sağlanmıştır.

'Vakıfların kira geliri 205 milyon'

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta öğrenim okullarında öğrenim gören öğrencilere de burs verilmektedir. 2012–2013 öğretim yılı burs kontenjanı 15 bin öğrencidir. Öğrencilerin her birine aylık 60 TL burs verilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2012 yılının ilk 10 aylık diliminde toplam 205 milyon 812 bin 380 TL kira geliri elde edilmiştir.”