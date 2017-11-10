Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, Org. Hulusi Akar'ın da aralarından bulunduğu devlet erkanı Anıtkabir'deki törene çıktı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Resmi törenin sona ermesinin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açılacak. Anıtkabir'deki tören dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu:

Vefatının 79. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yadediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmamızı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun.

İstanbul'daki törenler

Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anılıyor. Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye vatandaşlar yürüyüş yapıyor. Kadıköy'de de Atatürk'ü anmak için yürüyüş düzenleniyor.