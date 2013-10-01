Devlet elektrikten çekildi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektrik dağıtımının tamamıyla özel sektöre devredildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özelleştirme süreci biten elektrik dağıtım sektörüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 1980'li yılların başından itibaren gündemde olan elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesinin çeşitli girişimlere rağmen sonuçlandırılamadığını hatırlatan Bakan Şimşek, buna karşın son 10 yılda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) başarılı yönetim kadrosu ile yapılan verimli çalışmalar neticesinde sektörün tamamıyla özel sektöre devrinin dün itibarıyla tamamlandığını söyledi.

'Devlet eliyle dağıtım mazide kaldı'

Son olarak Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin de özel sektöre devri ile bir devrin kapandığına dikkati çeken Şimşek, artık devlet eliyle elektrik dağıtımının mazide kaldığını vurguladı. Özelleştirme kapsamındaki toplam 18 şirketin özelleştirilmesiyle toplamda 12,7 milyar dolar gelir elde edileceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Bu tarihi devirlerle birlikte uzun yıllardır zarar eden, kayıp kaçak ve tahsilat problemleri ile uğraşan, yatırım ve operasyonel faaliyetlerinin devamı için sürekli bütçeden kamu kaynağı tüketen dağıtım şirketleri artık özel sektörün elinde olacak. Bundan sonra yatırım harcamaları özel sektör tarafından yapılacak ve performansa dayalı bir faaliyet sürdürmek suretiyle sektörün kronik sorunlarına çare bulunacak. Dolayısıyla söz konusu şirketler kar elde ederek, devlete özelleştirme bedelinin yanı sıra ayrıca, vergi veren şirketler haline gelecek."

'Mülkiyet devri yok'

Bu özelleştirmelerle mülkiyet devri olmadığına, dağıtım hatlarının mülkiyetinin yine kamuda kalacağına işaret eden Şimşek, özel sektörün bu sistemi belirli bir süre işletip tekrar devlete devir edeceğini bildirdi.