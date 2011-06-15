T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Devlet, dün Öcalan'la görüştü

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleri ile gerçekleştirdikleri haftalık görüşmelerinin ardından İmralı Adası'ndan döndü...

15 Haziran 2011 03:00

T24 - PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleri ile gerçekleştirdikleri haftalık görüşmelerinin ardından İmralı Adası'ndan döndü. Avukatlardan Doğan Erbaş, Öcalan'la devlet yetkilileri tarafından yapılması beklenen görüşmenin dün gerçekleştiğini söyledi.

Sabah saatlerinde müvekkilleri PKK Lideri Abdullah Öcalan'la haftalık görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na giden Asrın Hukuk Bürosu avukatları Fuat Coşacak, İbrahim Bilmez, Doğan Erbaş ve Hakzan Sadak, Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından akşam saatlerinde Ada'dan döndü. Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haber şöyle:


'Devlet, Öcalan'la dün itibariyle görüşmeye başladı'

Gemlik Jandarma Komutanlığı'ndan çıkışta Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunulmazken avukatlardan Doğan Erbaş, gazetecilerin Öcalan'la devlet yetkililerinin yapması beklenen görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Dün itibariyle İmralı Adası'na Öcalan'la görüşmek üzere bir heyetin gittiğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Onun dışında herhangi bir açıklamada bulunmayacaklarını ifade eden Av. Erbaş, bunun haricinde "Gerek gördüğümüz takdirde yarın bir açıklama yapabiliriz" diyerek Gemlik'ten ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24