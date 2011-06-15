'Devlet, dün Öcalan'la görüştü

T24 - PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleri ile gerçekleştirdikleri haftalık görüşmelerinin ardından İmralı Adası'ndan döndü. Avukatlardan Doğan Erbaş, Öcalan'la devlet yetkilileri tarafından yapılması beklenen görüşmenin dün gerçekleştiğini söyledi.



Sabah saatlerinde müvekkilleri PKK Lideri Abdullah Öcalan'la haftalık görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na giden Asrın Hukuk Bürosu avukatları Fuat Coşacak, İbrahim Bilmez, Doğan Erbaş ve Hakzan Sadak, Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından akşam saatlerinde Ada'dan döndü. Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haber şöyle:





'Devlet, Öcalan'la dün itibariyle görüşmeye başladı'



Gemlik Jandarma Komutanlığı'ndan çıkışta Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunulmazken avukatlardan Doğan Erbaş, gazetecilerin Öcalan'la devlet yetkililerinin yapması beklenen görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Dün itibariyle İmralı Adası'na Öcalan'la görüşmek üzere bir heyetin gittiğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.



Onun dışında herhangi bir açıklamada bulunmayacaklarını ifade eden Av. Erbaş, bunun haricinde "Gerek gördüğümüz takdirde yarın bir açıklama yapabiliriz" diyerek Gemlik'ten ayrıldı.



