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Dünya

Devlet destekli uygulama ilgi görmüyor; İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişi Telegram kullanıyor

İran'da Facebook, Twitter, gibi sosyal paylaşım siteleri de uzun süredir yasak kapsamında tutuluyor

19 Eylül 2021 11:56

İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişinin Telegram adlı mesajlaşma uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.
 
İran İstatistik Merkezi tarafından yayımlanan raporda, ülkede halkın sosyal medya kullanımına ilişkin bilgilere yer verildi.
 
Raporda, bazı yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına getirilen erişim engellerine rağmen şu anda 15 yaş ve üstü İranlıların yüzde 65'inin en az bir sosyal ağın üyesi olduğu belirtilirken bu rakamlar da 55 milyon İranlının en az bir sosyal ağın üyesi olduğu anlamına geliyor.
 
Raporda, İranlı kullanıcıların sosyal medya platformlarına üyeliklerinin son iki yılda yüzde 22 arttığı ve İran'daki sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 88'inin ülkede erişim engeli getirilmeyen yabancı uygulamalardan WhatsApp'ı yüzde 68'inin de yine ülkede serbest olarak kullanılan Instagram'ı kullandığına dair bilgilere yer verildi.
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