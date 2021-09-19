Devlet destekli uygulama ilgi görmüyor; İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişi Telegram kullanıyor

Raporda, bazı yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına getirilen erişim engellerine rağmen şu anda 15 yaş ve üstü İranlıların yüzde 65'inin en az bir sosyal ağın üyesi olduğu belirtilirken bu rakamlar da 55 milyon İranlının en az bir sosyal ağın üyesi olduğu anlamına geliyor.