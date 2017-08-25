Devlet desteğiyle 2 bin 300 ceviz fidanı dikti

Doğu Anadolu'da, ağaç yoksunu kullanılmayan alanların ceviz ağacı dikilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, girişimci Yusuf Taşyumruk, Erzincan'da kiraladığı 222 dönümlük ağaçsız araziye 2 bin 300 ceviz fidanı dikti. Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği alanı hem yeşil vadiye dönüştürdü hem de ilk mahsulünü aldı.

İliç ilçesine bağlı Kuruçay köyünde yaşamını sürdüren Yusuf Taşyumruk, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 8 yıl önce, Doğu Anadolu'da ağaç yoksunu kullanılmayan orman arazilerinin, ceviz ağacı gibi gelir getirici ürünlerin fidanları dikilerek ekonomiye kazandırılması ve çiftçinin de ek gelir elde edip geçimini sağlaması amacıyla başlattığı destek projesinden yararlanmaya karar verdi.

Bu çerçevede yaptığı girişimlerden olumlu sonuçlar alan Taşyumruk, köyün yakınındaki bir vadide yer alan ve ağaç bulunmayan 222 dönümlük alanı, devlet desteğiyle 49 yıllığına kiraladı.

"Kurtlar Vadisi" adını verdiği araziyi hem yeşillendirmek hem de ceviz dikip gelir elde etmek isteyen Taşyumruk, yaklaşık 3 yıl önce söz konusu vadiye yine devletin desteğiyle 2 bin 300 ceviz ağacı dikti.

Taşyumruk, bu tarihten itibaren damlama sulama yöntemiyle su verip bakımını yaptığı cevizlerden ilk mahsulünü almayı başardı.

Fidanlar yöreye uyum sağlayıp ürün verdiği için kısa sürede verim almayı başaran Taşyumruk, hem 3 yıllık emeğinin karşılığını almaya başlamanın hem de ağaçsız bir alanı yeşil vadiye dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, yaptığı açıklamada, Taşyumruk'un kiraladığı alana ceviz fidanı dikip ürün almasıyla Bakanlığın 8 yıl önce başlattığı uygulamayla Doğu Anadolu'da bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vadiye dikilen ceviz türlerinin özellikle dondan etkilenmeyen ve rekoltesi çok yüksek türler olduğunu dile getiren Işık, "Elde edilen başarı çok yüksek ve üreticimiz çok memnun. İnşallah bu projemizi yaygınlaştırdığımız takdirde Erzincan'ımız ceviz cenneti olur. Bu proje Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 ilde uygulamaya konan ilk projedir" dedi.

"Toprağı devlet işliyor, fidan parasını devlet veriyor, geliri girişimci alıyor"

Gelir getirici ürünlerle ilgili ağaçlandırma çalışmalarının sadece ormanlık alanda değil, şahıs arazilerinde de yapılabileceğine vurgu yapan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımızın uygulamasıyla özel ağaçlandırmayı ağaç yoksunu ormanlık alanda yapmak mümkün hale gelince Taşyumruk, 2009'da girişimde bulunarak çalışmalarına başladı. Biz de o dönem yapılan çalışmaları yakından takip ettik. Aradan geçen 8 yılın ardından tekrar buraya gelip bu başarıyı görmek beni mutlu etti. Bu projeyle toprak işlemesi ve fidan bedelinin tamamını biz karşılıyoruz. Bunun karşılığında projeyi yürütecek çiftçilerimize de uygun araziyi 49 yıllığına kiralıyoruz. Buradan elde edecekleri ürünlerin tamamı ise girişimcilerimizin kendilerine ait oluyor."

Yusuf Taşyumruk, 222 dönümlük arazide dikilen fidanların kısa zamanda bulundukları yere uyum sağladığını aktararak, ilk ürününü almanın ve vadiyi ağaçlandırıp yeşil vadiye dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Zorlu koşullarda çalışmalara başladığı için "Kurtlar Vadisi" olarak adlandırdığı araziye 3 yıl önce ceviz fidanları diktiğini anlatan Taşyumruk, "Tokat Niksar’dan aldığımız cetnır, fernor ve fernette ırkı ceviz ağaçlarını buraya diktik. Kurduğumuz damlama sulama sitemiyle suladığımız fidanlar kısa zamanda bölgeye uyum sağladı" ifadelerini kullandı.