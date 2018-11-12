Devlet Demiryolları Genel Müdürü Apaydın'dan Mısra Öz'e engel

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz'ü Twitter'da engelledi.

Oğuz Arda Sel’i annesi Mısra Öz, dün akşam saatlerinde, Twitter'da, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Apaydın'ı da etiketleyerek 25 kişinin öldüğü Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili "Siz acı çekerken, sebep olanlar koltuklarında oturmaya devam ediyor! Vicdanlar rahat!" diye yazdı.

Bugün sabah saatlerinde yine Aydın'ı etiketleyerek tweet atan Öz'ün tweetinin alt kısmında Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın'ın onu engellediği yazdı.

Mısra Öz, Apaydın'ın onu engellemesinin ardından "Beni engellemek, yazdıklarımı görmemek bu faciayı örtmüyor. Gerçekler ortada 25 kişi öldü. Oğlum öldü oğlum! Neden rahatsız oldu acaba?" diye yazdı.